Кличко показав, що відбувається у пошкодженій росіянами столичній багатоповерхівці у Святошинському районі

Мер Києва Віталій Кличко показав відео з житлового будинку у Святошинському районі, який постраждав від російських обстрілів, і заявив, що його буде відновлено за сучасними стандартами. До опалювального сезону планується завершити відновлювальні роботи в 11 багатоповерхівках, заявив Кличко на своїй сторінці у Facebook.

«В значно пошкодженому внаслідок потрапляння російської ракети 16-ти поверховому житловому будинку в Святошинському районі розпочали відновлювальні роботи. Обстеження технічного стану будинку, експертизи виявили, що несучі конструкції будівлі не пошкоджені. І будинок може бути відновлений. Тут сьогодні вже виконують роботи з демонтажу окремих елементів, вивозу будівельного сміття та пошкодженого майна мешканців. А також розробляємо проєктно-кошториснe документацію для ремонту або заміни пошкоджених конструкцій. Відбуваються роботи і з поновлення електро- та газопостачання. Будинок утеплять та відновлять за сучасними стандартами», - заявив Кличко.

За його словами, реконструкцію 126-квартирного будинку, в якому 64 помешкання вигоріли повністю, а 62 – частково, планується завершити ще до початку опалювального сезону. Загалом відновлювальні роботи розпочато в 11 житлових будинках, що зазнали найбільших руйнувань внаслідок російських обстрілів. А загальна кількість пошкоджених інфраструктурних об’єктів у Києві – 636.

«Згідно з критеріями уряду та затвердженою програмою робіт, у Києві першочергово обстежують та відновлять 360 об’єктів. Зокрема: 52 заклади освіти, 15 об'єктів охорони здоров'я, 5 закладів соціального захисту, 89 об'єктів житлово-комунального господарства, 12 закладів культури, 196 житлових будинків та 1 адміністративну будівлю», - зазначив Кличко.

Він наголосив, що на відновлювальні роботи столиця виділила з резервного фонду міського бюджету майже 600 мільйонів гривень. Іще 200 мільйонів має надати уряд.