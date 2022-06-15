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Національна академія наук України виключила Азарова зі своїх лав

Колишнього прем'єр-міністра часів президентства Януковича позбавили статусу члена-кореспондента НАН.

Національна академія наук України виключила Азарова зі своїх лав
Микола Азаров
Фото: kri.com.ua

Національна академія наук України виключила зі свого складу академіка і шість членів-кореспондентів включно з Миколою Азаровим та 13 іноземних членів, що підтримали російське збройне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Національна академія наук України за підсумками таємного голосування 15 червня.

Зазначається, що статусу академіка НАНУ позбавлено Олександра Ковальова.

Статусу члена-кореспондента НАНУ позбавлено:

  • Миколу Азарова;
  • Віктора Варюхіна;
  • Андрія Анциферова;
  • Сергія Коновалова;
  • Геннадія Коротаєва;
  • Олександра Полонського.

Окрім того, НАНУ виключила зі своїх лав іноземних членів Юрія Осипова, Олексія Гвішіані, Юрія Євтушенка, Віктора Садовничого, Олександра Андрєєва, Льва Зеленого, Геннадія Мєсяца, Петра Вітязя, Камо Демірчяна, Олега Нефьодова, Анатолія Григор'єва, Володимира Шумного та Володимира Семенова.

Також припинено членство в НАНУ академіка Віктора Єгорова за власним бажанням.

Нагадаємо, ДБР отримало дозвіл для спецрозслідування державної зради Миколи Азарова у справі про Харківські угоди.

 

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