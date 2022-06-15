У бою під Ізюмом загинув київський активіст Роман Ратушний (доповнено)
У бою під Ізюмом загинув київський активіст Роман Ратушний (доповнено)
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
Мешканців Миколаєва закликали зробити запаси води
Мешканців Миколаєва закликали зробити запаси води
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
У районі Снігурівки на Миколаївщині відбувся повітряний бій з окупантами
У районі Снігурівки на Миколаївщині відбувся повітряний бій з окупантами
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
ГоловнаПолітика

​Україна має захистити себе і своїх громадян, – Ллойд Остін закликав посилити безпекову допомогу

"Україна стикається з вирішальним моментом на полі бою”.

​Україна має захистити себе і своїх громадян, – Ллойд Остін закликав посилити безпекову допомогу
Ллойд Остін, скріншот відео
Фото: Міністерство оборони США у Twitter

Плава Пентагону Ллойд Остін закликав міжнародних партнерів збільшити зусилля, щоб допомогти Україні захиститися від повномасштабного російського вторгнення.

Про це міністр оборони США заявив на початку засідання групи з підтримки України – Рамштайн-3, повідомляє у Twitter Міністерство оборони США.

Ллойд Остін зазначив, що ця зустріч демонструє непохитну рішучість надати Україні можливості, яких вона терміново потребує для самозахисту.

Остін подякував партнерам за надання значної безпекової допомоги Україні за підсумками попередніх зустрічей у форматі Рамштайн. Разом із тим він наголосив, що не можна припиняти надання допомоги, адже, за його словами, ставки занадто високі.

"Україна стикається з вирішальним моментом на полі бою”, – наголосив він.

Міністр оборони США додав, що підтверджуються попередження президента України Володимира Зеленського про те, що після невдалого захоплення Києва Росія переоцінила бойові цілі і направила увагу на Донбас. РФ застосовує обстріли дальнього радіуса дії, щоб вразити українські позиції. Також Росія не припиняє нерозбірливо бомбардувати українську територію, безвідповідально наражаючи на небезпеку населення України.

"Ми повинні посилити нашу спільну відданість самозахисту України і ми повинні підштовхувати себе навіть ще сильніше, аби забезпечити, щоби Україна могла захищати себе, своїх громадян і свою територію”, – заявив Ллойд Остін.

Він наголосив, що неспровоковане і невиправдане вторгнення Росії становить небезпеку не лише для України.

“Це загроза європейській безпеці", – підсумував він.

Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі почалася третя зустріч начальників штабів та міністрів оборони з майже 50-ти країн у форматі “Рамштайн”.

До слова, за інформацією Bloomberg адміністрація Джо Байдена може оголосити про надання Україні додаткової військової допомоги на 650 млн доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також