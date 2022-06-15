​Україна має захистити себе і своїх громадян, – Ллойд Остін закликав посилити безпекову допомогу

Плава Пентагону Ллойд Остін закликав міжнародних партнерів збільшити зусилля, щоб допомогти Україні захиститися від повномасштабного російського вторгнення.

Про це міністр оборони США заявив на початку засідання групи з підтримки України – Рамштайн-3, повідомляє у Twitter Міністерство оборони США.

Ллойд Остін зазначив, що ця зустріч демонструє непохитну рішучість надати Україні можливості, яких вона терміново потребує для самозахисту.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III speaks at the Ukraine Contact Group meeting in Brussels. https://t.co/NbENAzENAC — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) June 15, 2022

Остін подякував партнерам за надання значної безпекової допомоги Україні за підсумками попередніх зустрічей у форматі Рамштайн. Разом із тим він наголосив, що не можна припиняти надання допомоги, адже, за його словами, ставки занадто високі.

"Україна стикається з вирішальним моментом на полі бою”, – наголосив він.

Міністр оборони США додав, що підтверджуються попередження президента України Володимира Зеленського про те, що після невдалого захоплення Києва Росія переоцінила бойові цілі і направила увагу на Донбас. РФ застосовує обстріли дальнього радіуса дії, щоб вразити українські позиції. Також Росія не припиняє нерозбірливо бомбардувати українську територію, безвідповідально наражаючи на небезпеку населення України.

"Ми повинні посилити нашу спільну відданість самозахисту України і ми повинні підштовхувати себе навіть ще сильніше, аби забезпечити, щоби Україна могла захищати себе, своїх громадян і свою територію”, – заявив Ллойд Остін.

Він наголосив, що неспровоковане і невиправдане вторгнення Росії становить небезпеку не лише для України.

“Це загроза європейській безпеці", – підсумував він.

Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі почалася третя зустріч начальників штабів та міністрів оборони з майже 50-ти країн у форматі “Рамштайн”.

До слова, за інформацією Bloomberg адміністрація Джо Байдена може оголосити про надання Україні додаткової військової допомоги на 650 млн доларів.