Доля п’яти проросійських партій вирішиться сьогодні в суді Львова

14 червня відбудуться п’ять засідань восьмого апеляційного суду Львова щодо заборони проросійських партій.

Про це пише в Telegram рух Чесно.

Зазначаються, що Мін’юст сьогодні хоче заборонити такі партії:

Партія "Наші". Відома ще тим, що саме цю політичну силу об'єднує відомий проросійський пропагандист Євгеній Мураєв. Засідання в цій справі уже почалося. На нього не допустили журналістів. Колегія суддів посилається на карантинні обмеження і внутрішнє розпорядження суду, хоча ще вчора такі обмеження не завадили публічності розгляду аналогічних справ.

Партія "Держава". Здається не дуже відомою поки не дізнаєтеся, що саме її членом є херсонський колаборант Кирило Стремоусов. А лідера цієї сили Дмитра Васильця звинувачують у сприянні діяльності терористичної організації.

Прогресивна соціалістична партія України. Партія Наталії Вітренко.

Робітнича партія України (марксистсько-ленінська). Політична сила, яка продовжує "традиції" КПУ.

Блок Володимира Сальдо. Ця політична сила має ім'я одного із найвідоміших колаборантів Херсонщини, що багато про неї говорить.

Нагадаємо, учора восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив діяльність проросійських партій “Соціалісти”, Опозиційний блок та "Справедливість та розвиток".