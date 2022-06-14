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Доля п’яти проросійських партій вирішиться сьогодні в суді Львова

Уже почалося засідання суду в справі партії “Наші” Євгена Мураєва.

Доля п’яти проросійських партій вирішиться сьогодні в суді Львова
Міністерство юстиції України
Фото: ukrinform.ua

14 червня відбудуться п’ять засідань восьмого апеляційного суду Львова щодо заборони проросійських партій.

Про це пише в Telegram рух Чесно.

Зазначаються, що Мін’юст сьогодні хоче заборонити такі партії:

  • Партія "Наші". Відома ще тим, що саме цю політичну силу об'єднує відомий проросійський пропагандист Євгеній Мураєв. Засідання в цій справі уже почалося. На нього не допустили журналістів. Колегія суддів посилається на карантинні обмеження і внутрішнє розпорядження суду, хоча ще вчора такі обмеження не завадили публічності розгляду аналогічних справ.
  • Партія "Держава". Здається не дуже відомою поки не дізнаєтеся, що саме її членом є херсонський колаборант Кирило Стремоусов. А лідера цієї сили Дмитра Васильця звинувачують у сприянні діяльності терористичної організації.
  • Прогресивна соціалістична партія України. Партія Наталії Вітренко.
  • Робітнича партія України (марксистсько-ленінська). Політична сила, яка продовжує "традиції" КПУ.
  • Блок Володимира Сальдо. Ця політична сила має ім'я одного із найвідоміших колаборантів Херсонщини, що багато про неї говорить.

Нагадаємо, учора восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив діяльність проросійських партій “Соціалісти”, Опозиційний блок та "Справедливість та розвиток".

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