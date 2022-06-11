Єврокомісія готова завершити оцінку статусу кандидата України, - фон дер Ляєн

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілась з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Про це йдеться у Twitter-акаунті президента Єврокомісії.

"Єврокомісія готує наші рекомендації для держав-членів ЄС. Мої сьогоднішні обговорення із Зеленським та Шмигалем дозволять нам завершити нашу оцінку. Шлях відомий. Я ціную зусилля та рішучість України у цьому процесі", - пише президент Єврокомісії.

11 червня Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва.

The @EU_Commission is preparing ⁰our recommendation for EU Member States.⁰⁰My discussions today with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal will enable us to finalise our assessment.⁰⁰The path is known.



I appreciate the efforts and determination of Ukraine in this process. pic.twitter.com/wBJmOJ2P5x — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022

Нагадаємо, що як заявив Зеленський на брифінгу з фон дер Ляєн, відповідь Євросоюзу на заявку України про вступ покаже, чи є взагалі майбутнє у європейського проекту.

А 17 червня виконавчий орган Європейського Союзу може рекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ.