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Єврокомісія готова завершити оцінку статусу кандидата України, - фон дер Ляєн

Комісія готує рекомендації для держав-членів ЄС.

Єврокомісія готова завершити оцінку статусу кандидата України, - фон дер Ляєн
Фото: twitter.com/vonderleyen

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілась з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. 

Про це йдеться у Twitter-акаунті президента Єврокомісії.

"Єврокомісія готує наші рекомендації для держав-членів ЄС. Мої сьогоднішні обговорення із Зеленським та Шмигалем дозволять нам завершити нашу оцінку. Шлях відомий. Я ціную зусилля та рішучість України у цьому процесі", - пише президент Єврокомісії.

11 червня Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва.

Нагадаємо, що як заявив Зеленський на брифінгу з фон дер Ляєн, відповідь Євросоюзу на заявку України про вступ покаже, чи є взагалі майбутнє у європейського проекту.

А 17 червня виконавчий орган Європейського Союзу може рекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ.

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