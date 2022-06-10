Міністри закордонних справ України та Великобританії скоординували посилення тиску на Росію

Кулеба з нетерпінням чекає на наступний раунд санкцій Великобританії проти Росії.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своєю британською колегою Ліз Трасс, у якій скоординували посилення тиску на Росію.

Про це повідомив у Twitter голова МЗС України Дмитро Кулеба.

“Ми також погодилися, що ніхто в світі не має права втомлюватися від цієї війни, допоки Україна не переможе”, - написав Дмитро Кулеба.

Крім того, Кулеба з Трасс засудили фіктивний суд над військовополоненими в окупованому Росією Донецьку.

“Вони є комбатантами та захищені міжнародним гуманітарним правом, яке вимагає відповідного ставлення”, - зазначив Кулеба.

Він додав, що голови МЗС продовжують працювати над їх звільненням.

Нагадаємо, в ОРДО так званий суд засудив до смертної кари трьох бійців Інтернаціонального легіону оборони України.

В Інтернаціональному легіоні раніше оприлюднили заяву щодо інформації про смертні вироки для своїх бійців.

Також український Генштаб оприлюднив заяву щодо статусу іноземних громадян та осіб без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України в складі ЗСУ.