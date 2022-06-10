Кожен зрадник-посадовець стає законною ціллю для українських спецслужб і судів, - Подоляк

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що кожен посадовець, який переходить на бік окупантів, стає ціллю для українських спецслужб і судів.
Про це Подоляк написав у своєму Twitter.
Він зазначив, що кількість колаборантів в окупованих Росією територіях дуже мала, тому РФ планує завозити сюди своїх чиновників.
"Але бувають і зрадники. Кожен посадовець, який погоджується співпрацювати з окупантами, має розуміти, що підписує собі вирок та стає законною ціллю для українських спецслужб і судів", - підкреслив Подоляк.
Нагадаємо, в березні НАЗК створило реєстр колаборантів і закликало українців його наповнювати.
На початку травня в СБУ повідомили, що з початку війни ліквідували понад 140 ворожих ДРГ і викрили 4 тисячі колаборантів.