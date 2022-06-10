Кожен зрадник-посадовець стає законною ціллю для українських спецслужб і судів, - Подоляк

Оскільки кількість колаборантів в окупованих Росією територіях дуже мала, то РФ планує завозити сюди своїх чиновників.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що кожен посадовець, який переходить на бік окупантів, стає ціллю для українських спецслужб і судів.

Про це Подоляк написав у своєму Twitter.

Він зазначив, що кількість колаборантів в окупованих Росією територіях дуже мала, тому РФ планує завозити сюди своїх чиновників.

"Але бувають і зрадники. Кожен посадовець, який погоджується співпрацювати з окупантами, має розуміти, що підписує собі вирок та стає законною ціллю для українських спецслужб і судів", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, в березні НАЗК створило реєстр колаборантів і закликало українців його наповнювати.

На початку травня в СБУ повідомили, що з початку війни ліквідували понад 140 ворожих ДРГ і викрили 4 тисячі колаборантів.