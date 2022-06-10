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Українські випускники за кордоном зможуть тримати свідоцтва й атестати в дипломатичних установах України, - МОН

Для цього треба подати заяву до закладу загальної середньої освіти, який замовив документ.

Українські випускники за кордоном зможуть тримати свідоцтва й атестати в дипломатичних установах України, - МОН
Фото: EPA/UPG

Українські випускники, які виїхали за кордон, зможуть отримати документи про базову середню та повну загальну середню освіту в закордонних дипломатичних установах України.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки.

"Порядок визначає механізм вручення випускникам, які перебувають за межами України, документів про базову та повну загальну середню освіту та додатків до них, виданих закладами освіти впродовж дії воєнного стану в Україні чи окремих її місцевостях, оголошеного у встановленому порядку. Вручення випускникам документів про освіту в закордонних дипломатичних установах України здійснюватиметься на підставі заяви, яка має подаватися до закладу загальної середньої освіти, який замовив документ про освіту", - пояснили в МОН.

В міністерстві додали - заяву можуть подати або один із батьків, або опікун чи інший законний представник. Також це можуть зробити родич здобувача освіти або повнолітній здобувач освіти. В окремих випадках – сам здобувач освіти.

Нагадаємо, раніше в Міносвіти повідомили, що свідоцтва про загальну середню освіту цього року отримають усі випускники. А наступного року планують запустити електронну версію зі свідоцтвами про загальну середню освіту в "Дії".

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