Українські випускники за кордоном зможуть тримати свідоцтва й атестати в дипломатичних установах України, - МОН

Для цього треба подати заяву до закладу загальної середньої освіти, який замовив документ.

Українські випускники, які виїхали за кордон, зможуть отримати документи про базову середню та повну загальну середню освіту в закордонних дипломатичних установах України.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки.

"Порядок визначає механізм вручення випускникам, які перебувають за межами України, документів про базову та повну загальну середню освіту та додатків до них, виданих закладами освіти впродовж дії воєнного стану в Україні чи окремих її місцевостях, оголошеного у встановленому порядку. Вручення випускникам документів про освіту в закордонних дипломатичних установах України здійснюватиметься на підставі заяви, яка має подаватися до закладу загальної середньої освіти, який замовив документ про освіту", - пояснили в МОН.

В міністерстві додали - заяву можуть подати або один із батьків, або опікун чи інший законний представник. Також це можуть зробити родич здобувача освіти або повнолітній здобувач освіти. В окремих випадках – сам здобувач освіти.

Нагадаємо, раніше в Міносвіти повідомили, що свідоцтва про загальну середню освіту цього року отримають усі випускники. А наступного року планують запустити електронну версію зі свідоцтвами про загальну середню освіту в "Дії".