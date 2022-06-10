Окупанти скаржаться своїм дружинам, що живуть в окопах як бомжі, - СБУ оприлюднила перехоплену розмову

"Наші захисники швидко переселили їх до комарів і кліщів".

Російські загарбники, які з Києва втекли на схід України, називають себе бомжами і втратили бойовий дух.

Перехоплену розмову такого змісту оприлюднила Служба безпеки України.

Командир танка, котрий зі своїм підрозділом перебуває в одному з лісів Донеччини, скаржиться дружині: "…уже ни у кого не боевое (настроение – Ред.). Все уже зае*ало тут всех".

"... мы живем, как бомжи. У меня уже пятый уровень бомжа", - заявляє окупант.

"Вони не можуть звикнути, що доводиться жити в окопах замість осель заможних українців... Вочевидь, окупанти надають перевагу "воювати" з мирними мешканцями в їхніх домівках, щоб комфортно проживати і зручно грабувати. А наші захисники швидко переселили їх до комарів і кліщів", - підкреслили в українській спецслужбі.

В СБУ наголосили - невдовзі й такі природні умови "можуть змінитися для загарбників до рівня добрива в українській землі".

Нагадаємо, нещодавно Головне управління розвідки оприлюднило розмову рашистів, у якій вони розповідають, що мародерство та обстріли своїх підрозділів стали звичним явищем.

Днями російським військовослужбовцям, які обкрадали помешкання жителів Київщини і поштою з Білорусі відправляли привласнене майно своїм родичам, було оголошено підозри.