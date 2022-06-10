Біля офісу голови окупаційної адміністрації Донецька Пушиліна пролунали вибухи.

Відео поширив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Згодом пропагандистські ЗМІ з посиланням на радника Пушиліна повідомили, що постраждалих начебто немає.

"Три дні йде заміна керівництва окупантів з місцевих колаборантів на росіян. І тут вибух біля офісу пушиліна. Співпадіння? Не думаю. Варто згадати як закінчили всі ці паши губарєви, захарченки і гіві з моторолами", - відреагував на інцидент радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Нагадаємо, нещодавно Андрющенко повідомляв, що в тимчасово окупованій Донеччині загарбники призначають у "владу" росіян, а колаборантів відсторонюють.

У травні в Енергодарі підірвали мера-колаборанта Шевчика.