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Біля офісу Пушиліна в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи

Наразі про потерпілих невідомо.

Біля офісу Пушиліна в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи
Денис Пушилін в супроводі охорони у Донецьку, 11 квітня 2022 р.
Фото: EPA/UPG

Біля офісу голови окупаційної адміністрації Донецька Пушиліна пролунали вибухи.

Відео поширив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Згодом пропагандистські ЗМІ з посиланням на радника Пушиліна повідомили, що постраждалих начебто немає.

"Три дні йде заміна керівництва окупантів з місцевих колаборантів на росіян. І тут вибух біля офісу пушиліна. Співпадіння? Не думаю. Варто згадати як закінчили всі ці паши губарєви, захарченки і гіві з моторолами", - відреагував на інцидент радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Нагадаємо, нещодавно Андрющенко повідомляв, що в тимчасово окупованій Донеччині загарбники призначають у "владу" росіян, а колаборантів відсторонюють.

У травні в Енергодарі підірвали мера-колаборанта Шевчика.

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