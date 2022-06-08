Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer від анонімного благодійника
Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer від анонімного благодійника
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
Подоляк: ЄС послабив санкції проти Росії без жодних пояснень
Подоляк: ЄС послабив санкції проти Росії без жодних пояснень
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
"Енергоатом": гендиректор МАГАТЕ знову бреше і намагається легітимізувати перебування окупантів на ЗАЕС
"Енергоатом": гендиректор МАГАТЕ знову бреше і намагається легітимізувати перебування окупантів на ЗАЕС
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
ГоловнаСуспільствоПодії

В ОРДО владу передають росіянам, колаборантів відсторонюють, - Андрющенко

"Призначено нового керівника уряду окупантів росіянина Віталія Хоценко".

В ОРДО владу передають росіянам, колаборантів відсторонюють, - Андрющенко
Фото: EPA/UPG

В тимчасово окупованій Донеччині загарбники призначають у "владу" росіян, а колаборантів відсторонюють.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Призначено нового керівника уряду окупантів росіянина Віталія Хоценко. Перший раз пряме призначення з росії в умовно керівні органи влади іншої держави. Але картина не буде повною, якщо не додати що ротація уряду окупантів відбулась одночасно з візитом першого заступника адміністрації президента росії Сергія Кірієнко. Який відповідно доставив наказ і проконтролював його виконання", - розповів Андрющенко.

Радник додав, що під час призначення загарбників не брали участь у заходах місцеві колаборанти. 

"Більш того, центр периметру безпеки з концентрацією поліцаєв та мгб/фсб буде влаштовано… в Новоазовську. Де вже оселився корпус кадирівців, які контролюють Маріуполь та район", - зауважив Андрющенко.

Він підкреслив, що пряма інтеграція окупованих українських територій в Росію набирає обертів.

Також радник очільника Маріуполя закликав самопроголошеного "мера" Іващенка здатися в полон в Україну: "Хоча б збережеш життя".

Нагадаємо, раніше Петро Андрющенко повідомляв, що за підсумками внутрішніх чвар між групами впливу в Маріуполі місто контролюватиме донецький клан.

Нещодавно в Енергодарі (Запорізька область) підірвали мера-колаборанта Шевчика.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також