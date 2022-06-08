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ЗСУ знищили три ворожих склади з боєприпасами

На одному зі складів зберігались БК та "Гради".

За останню добу Збройні сили України знищили три склади окупантів з боєприпасами. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ в телеграмі.

На відео, оприлюдненому Страткомом, видно момент знищення одного зі складів.

Крім того, про знищення складу окупанта повідомила пресслужба Сухопутних військ України. Там зазначили, що склад з БК та "Градами" викрили артилеристи і аеророзвідка.

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Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014

Нагадаємо, за даними Генштабу, за минулу добу українські захисники знищили понад 140 російських окупантів, 3 танки, 6 безпілотників.

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