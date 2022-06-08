ЗСУ знищили три ворожих склади з боєприпасами

На одному зі складів зберігались БК та "Гради".

За останню добу Збройні сили України знищили три склади окупантів з боєприпасами. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ в телеграмі.

На відео, оприлюдненому Страткомом, видно момент знищення одного зі складів.

Крім того, про знищення складу окупанта повідомила пресслужба Сухопутних військ України. Там зазначили, що склад з БК та "Градами" викрили артилеристи і аеророзвідка.

Your Website Title How to Share With Just Friends How to share with just friends. Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014

Нагадаємо, за даними Генштабу, за минулу добу українські захисники знищили понад 140 російських окупантів, 3 танки, 6 безпілотників.