ЗСУ знищили три ворожих склади з боєприпасами

За останню добу Збройні сили України знищили три склади окупантів з боєприпасами. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ в телеграмі.
На відео, оприлюдненому Страткомом, видно момент знищення одного зі складів.
Крім того, про знищення складу окупанта повідомила пресслужба Сухопутних військ України. Там зазначили, що склад з БК та "Градами" викрили артилеристи і аеророзвідка.
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How to share with just friends.Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
Нагадаємо, за даними Генштабу, за минулу добу українські захисники знищили понад 140 російських окупантів, 3 танки, 6 безпілотників.