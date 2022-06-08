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Нардеп Ковальов зрадів приїзду путінської адміністрації на Херсонщину

Він розповів, що обговорював з окупантами питання реалізації врожаю і заявив, що Росія в регіоні "всерйоз і назавжди".

Нардеп Ковальов зрадів приїзду путінської адміністрації на Херсонщину
Фото: facebook.com Олексій Ковальов - народний депутат

Народний депутат Олексій Ковальов, який повернувся на окуповану територію Херсонськох області, розповів про візит першого заступника керівника Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка.

"Вчора був на дуже важливому для мене та й для всіх фермерів у наших краях заході – перший заступник Керівника Адміністрації Президента Російської Федерації Сергій Кирієнко зустрівся з фермерами Херсонської області. По-перше, було заявлено, що Росія тут всерйоз і назавжди! По-друге, на зустрічі ми озвучили всі наші запитання та побажання", - написав він у фейсбуці.

Ковальов розповів, що з окупантами обговорювали питання реалізації зернових та технічних культур урожаю 2021 року, а також, що робити з цьогорічним врожаєм.

"Усі питання було обговорено максимально детально. Планується повномасштабна інтеграція аграріїв Херсонщини до економічної моделі Росії. Застосовуватимуться всі інструменти підтримки виробників аграрної продукції, які діють на території РФ. Думаю, що скажу не лише про себе, а й інших учасників зустрічі – люди вийшли з усвідомленням, що Росія нас чує та розуміє. Окрім аграрних питань обговорювали і статус Херсонської області – повторююсь Росія назавжди і найтісніша інтеграція з Росією вже відбувається", - написав нардеп-колаборант.

Нагадаємо, 28 квітня партія "Слуга народу" призупинила членство Ковальова у своїй парламентській фракції і просила правоохоронців розслідувати, чи став він на бік російських окупантів у Херсонській області. Сам Ковальов назвав своє виключення "несподіваним і безпідставним". Він також заявив, що "і сам може звернутися до правоохоронців".

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