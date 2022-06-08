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"Дайте зброю – решту зроблять ЗСУ": у Міноборони перерахували потреби української армії

Насамперед – це далекобійна артилерія. Це дасть можливість вражати ворога на відстані і зберегти життя наших захисників. 

"Дайте зброю – решту зроблять ЗСУ": у Міноборони перерахували потреби української армії
Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Російська армія продовжує переважати в техніці та живій силі за окремими напрямками. Зокрема, і в найгарячіших точках, як Сєвєродонецьк

В окремих районах окупанти мають вдесятеро більше техніки, ніж українці, заявив на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник. 

"Що потрібно українській армії – не є секретом. Передусім, це артилерійські системи, сучасні зразки яких перебувають на озброєнні провідних країн світу і держав-членів НАТО. Нам потрібна артилерія, бойові машини. Нам потрібні літаки. Нам потрібні засоби контрбатарейної боротьби. Ми вважаємо, що коли Україна отримає необхідні зразки, це дозволить повністю переломити ситуацію, яка наразі склалася. Дайте нам зброю – решту українські військовослужбовці зроблять", – повідомив речник МО Олександр Мотузяник.

Деякі зразки артилерійських систем калібру НАТО вже отримані оборонцями. Інша зброя очікується. 

"Справа в тому, що той факт, що Україні стала вкрай необхідна ця зброя, стала несподіванкою для багатьох країн світу. Ці країни мали певні зобовʼязання з іншими країнами щодо виробництва. І багато країн не були готові надати нам цю зброю в короткий термін", – зазначив Мотузяник. 

Нагадаємо, Норвегія передала Україні 22 самохідних артилерійських установки М109 з обладнанням та запасними частинами, а також артилерійські боєприпаси.

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