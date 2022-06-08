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​Фонд Сергія Притули оголосив аукціон з продажу 10 картин сучасних художників

Кошти підуть на безпілотники "Валькірія" для ЗСУ.

​Фонд Сергія Притули оголосив аукціон з продажу 10 картин сучасних художників

Аукціонний дім "Дукат" за підтримки Благодійного Фонду Сергія Притули проводить аукціон колекції картин сучасних українських художників на мотиви російсько-української війни.

Про це повідомляє Фонд.

Зазначається, що 100% виручених коштів будуть переказані на рахунки благодійного фонду для закупівлі 50 БПЛА "Валькірія" українського виробництва.

Нові власники картин зможуть стати учасниками міжнародних виставок та створення Музею Перемоги України.

Аукціон відбуватиметься 8-15 червня на платформі Аукціонного дому Дукат.

Будь-яка людина (в тому числі представник організації чи компанії) може взяти участь у торгах та запропонувати суму, за яку вони готові придбати картину/картини. "Дукат" готові продати усю колекцію в одні руки.

Роботи були спеціально зібраними для цього аукціону домом “Дукат” разом з

колекціонерами Дар’єю Добріян та Ігорем Понамарчуком. Мінімальна оцінена вартість всієї колекції: 300 тисяч доларів.

Під кожною з робіт на сайті вказана стартова ціна торгів. Правила аукціону тут.

Нагадаємо, в березні Притула за 6 годин зібрав пів мільйона євро на безпілотник для ЗСУ.

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