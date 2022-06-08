​Фонд Сергія Притули оголосив аукціон з продажу 10 картин сучасних художників

Кошти підуть на безпілотники "Валькірія" для ЗСУ.

Аукціонний дім "Дукат" за підтримки Благодійного Фонду Сергія Притули проводить аукціон колекції картин сучасних українських художників на мотиви російсько-української війни.

Про це повідомляє Фонд.

Зазначається, що 100% виручених коштів будуть переказані на рахунки благодійного фонду для закупівлі 50 БПЛА "Валькірія" українського виробництва.

Нові власники картин зможуть стати учасниками міжнародних виставок та створення Музею Перемоги України.

Аукціон відбуватиметься 8-15 червня на платформі Аукціонного дому Дукат.

Будь-яка людина (в тому числі представник організації чи компанії) може взяти участь у торгах та запропонувати суму, за яку вони готові придбати картину/картини. "Дукат" готові продати усю колекцію в одні руки.

Роботи були спеціально зібраними для цього аукціону домом “Дукат” разом з

колекціонерами Дар’єю Добріян та Ігорем Понамарчуком. Мінімальна оцінена вартість всієї колекції: 300 тисяч доларів.

Під кожною з робіт на сайті вказана стартова ціна торгів. Правила аукціону тут.

Нагадаємо, в березні Притула за 6 годин зібрав пів мільйона євро на безпілотник для ЗСУ.