​МЗС представить документ про виявлені Україною шляхи обходу санкцій проти Росії

На наступному тижні Міністерство закордонних справ України подасть документ щодо виявлених Україною шляхів обходу санкцій проти Росії.

Про це в ефірі національного телемарафону UArazom повідомив спеціальний представник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макеєв.

"Наша велика санкційна команда з представників різних міністерств і відомств нині працює над серйозним документом, який я маю намір наступного тижня представити нашим партнерам, санкційним координаторам щодо виявлених Україною шляхів обходу санкцій із конкретними прикладами, трендами у цій санкційній політиці", – заявив він.

Після цього МЗС відразу вживатиме заходів, щоб члени санкційної коаліції, яка налічує вже понад 40 держав, переслідували такий обхід санкцій.

Санкційна коаліція також має впливали на ті держави, (переважно держави ЄС), через які Росія намагається ці санкції обходити.

Президент Володимир Зеленський говорив, що РФ намагається обійти обмежувальні заходи щодо банківського сектору та заборони на вхід її кораблів до портів інших держав.

Нагадаємо, ЄС без пояснень послабив санкції проти Росії у шостому санкційному пакеті, забравши згадку про блокування хмарних сервісів.