"Енергоатом": гендиректор МАГАТЕ знову бреше і намагається легітимізувати перебування окупантів на ЗАЕС
"Енергоатом": гендиректор МАГАТЕ знову бреше і намагається легітимізувати перебування окупантів на ЗАЕС
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
​Львівські десантники знищили 50 окупантів так званого елітного полку РФ на сході
​Львівські десантники знищили 50 окупантів так званого елітного полку РФ на сході
Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer від анонімного благодійника
Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer від анонімного благодійника
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
Подоляк: ЄС послабив санкції проти Росії без жодних пояснень
Подоляк: ЄС послабив санкції проти Росії без жодних пояснень
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
ГоловнаСуспільствоВійна

​МЗС представить документ про виявлені Україною шляхи обходу санкцій проти Росії

Держави санкційної коаліції мають переслідувати такій обхід. 

​МЗС представить документ про виявлені Україною шляхи обходу санкцій проти Росії

На наступному тижні Міністерство закордонних справ України подасть документ щодо виявлених Україною шляхів обходу санкцій проти Росії.

Про це в ефірі національного телемарафону UArazom повідомив спеціальний представник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макеєв.

"Наша велика санкційна команда з представників різних міністерств і відомств нині працює над серйозним документом, який я маю намір наступного тижня представити нашим партнерам, санкційним координаторам щодо виявлених Україною шляхів обходу санкцій із конкретними прикладами, трендами у цій санкційній політиці", – заявив він. 

Після цього МЗС відразу вживатиме заходів, щоб члени санкційної коаліції, яка налічує вже понад 40 держав, переслідували такий обхід санкцій.

Санкційна коаліція також має впливали на ті держави, (переважно держави ЄС), через які Росія намагається ці санкції обходити.

Президент Володимир Зеленський говорив, що РФ намагається обійти обмежувальні заходи щодо банківського сектору та заборони на вхід її кораблів до портів інших держав. 

Нагадаємо, ЄС без пояснень послабив санкції проти Росії у шостому санкційному пакеті, забравши згадку про блокування хмарних сервісів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також