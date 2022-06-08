Історичне протистояння України з Росією триває вже шосте сторіччя поспіль. Поточна війна може стати останнім етапом цього протистояння.

Проєкт “Український свідок” оприлюднив відео із військовим із позивним Байда.

Чоловік на фронті вже дев’ятий рік. Маючи зважений та тверезий погляд на війну, він відповів на численні питання, які зараз бентежать мільйони українців.

Чому росіяни так жорстоко поводяться в Україні – в Бучі, Ірпені, на Чернігівщині?

“В їхній ментальності це допустимо, це нормально”, – каже чоловік. “Ти в чужій країні, роби що хочеш. Головне – виконуй поставлену задачу”.

Щодо реакції міжнародної спільноти на такі дії Байда відповідає прямо – росіянам все одно.

Те саме стосується і санкцій: навіть якщо в цивільних залишиться мінімальний рівень комфорту, то вони знайдуть собі пояснення чому так відбувається. Їх до цього готували. Вони ніколи не будуть звинувачувати своє керівництво, натомість своє невдоволення спрямують на уявного зовнішнього ворога.

“Нам не пощастило мати такого сусіда, у якого намір лиш один – знищити нашу державність і українську націю як таку”, – каже Байда. “Зараз черговий етап нашого протистояння, і мені хотілося, щоб він був фінальним”.

Коли і як ми зможемо повернути Крим? “Коли в нас буде мільйонне боєздатне військо, тоді можна піднімати подібні теми”, – каже Байда.

“Адже ніякого політичного рішення, після якого росіяни просто залишать територію, не існує. А в поточній війні Путін зупиниться лише тоді, коли його армія втратить ресурси і наступальний потенціал. Тоді почнуть з’являтись пропозиції щодо переговорів”.