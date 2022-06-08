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Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини, пошкоджені шість будинків і авто

Втрат серед особового складу та техніки немає. 

Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини, пошкоджені шість будинків і авто
Наслідки обстрілів Сумщини 8 червня
Фото: ОК Північ у Telegram

Сьогодні вранці російські військові обстріляли з артилерії прикордоння Сумської області з території РФ.

Про це повідомляє в Telegram Оперативне командування Північ. 

Зазначається, що внаслідок обстрілу було пошкоджено шість приватних будинків, господарча споруда, автомобіль та лінія електромережі.

“З 05:15 до 05:25 спостерігачі зафіксували 7 вибухів (приходи) у напрямку населеного пункту Середина-Буда (попередньо – з міномету калібру 120 мм та САУ)”, – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, учора опівдні ворог обстріляв з артилерії Великописарівську та Юнаківську громади Сумської області. Окупанти вели вогонь зі своєї території. 

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