Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини, пошкоджені шість будинків і авто

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Сьогодні вранці російські військові обстріляли з артилерії прикордоння Сумської області з території РФ.

Про це повідомляє в Telegram Оперативне командування Північ.

Зазначається, що внаслідок обстрілу було пошкоджено шість приватних будинків, господарча споруда, автомобіль та лінія електромережі.

“З 05:15 до 05:25 спостерігачі зафіксували 7 вибухів (приходи) у напрямку населеного пункту Середина-Буда (попередньо – з міномету калібру 120 мм та САУ)”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, учора опівдні ворог обстріляв з артилерії Великописарівську та Юнаківську громади Сумської області. Окупанти вели вогонь зі своєї території.