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ЗСУ відновила позиції на східному березі ріки Інгулець на Херсонщині, – Міноборони Великої Британії

ЗСУ досягли певних успіхів у контратаці в Херсонській області. 

ЗСУ відновила позиції на східному березі ріки Інгулець на Херсонщині, – Міноборони Великої Британії
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

Росія зосередилася на наступі на центральному секторі Донбасу і залишається в обороні на своїх флангах. 

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки. 

Зазначається, що війська РФ продовжують атакувати Сєвєродонецьк з трьох напрямків, але ЗСУ тримають оборону. Малоймовірно, що за минулу добу будь-яка сторона набула значних успіхів.

Водночас українські війська нещодавно досягли певних успіхів у контратаці на південно-західній частині Херсонської області, зокрема відновивши позиції на східному березі річки Інгулець.

Оскільки фронт окупованої зони простягається на понад 500 км, Росія та Україна стикаються зі схожими проблемами в підтримці лінії оборони, одночасно звільняючи боєздатні бойові підрозділи для наступальних дій.

Нагадаємо, за даними Генштабу, минулої доби Збройні сили України на Донецькому та Луганському напрямках відбили одинадцять атак ворога. 

Було знищено три танки, п’ять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, тринадцять одиниць автомобільної техніки та три склади з боєприпасами противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотних літальних апарати типу “Орлан-10”.

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