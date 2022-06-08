Меркель виправдала протидію наданню Україні ПДЧ в НАТО у 2008: країна не була готова

Колишня канцлерка також стверджує, що відкриття дверей НАТО для України тоді спровокувало б Путіна.

Колишня канлцерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що її рішення протидіяти наданню Україні Плану дій щодо членства до НАТО в 2008 році було викликане неготовністю країни.

У інтверʼю телеканалу ARD вона заявила, що тоді приєднання України до Альянсу "було передчасним", пише російська служба BBC.

Меркель стверджує, що розуміла, як мислить Путін, і не хотіла його провокувати на вторгнення в Україну.

"Величезна треагдія, що це не спрацювало, але я не звинувачую себе в тому, що намагалася", – заявила вона.

За словами колишньої канцлерки, тоді, в 2008, Україна не була готовою приєднатися до НАТО, бо була незрілою демократією з олігархатом.

"Тому ми не могли сказати: окей, завтра ми візьмемо її до НАТО. Україна не була тією країною, якою ми знаємо її зараз. Це була дуже розколота Україна. Розбіжності були навіть між реформаторськими силами – Тимошенко і Ющенком. Це означає, що вона не була всередині країною з окріпшою демократією", – стверджує Меркель.

Вона думає, що заблокувала шлях України до членства виходячи з інтересів цієї країни.

"Не можна стати членом НАТО за один день. Я була цілком упевнена, що Путін не довзолить так просто цьому відбутися. З його точки зору це було б оголошенням війни", – додала вона.

Меркель вважає, що тодішнє рішення "трохи заспокоїло ситуацію. І дало Україні час розвинутися в країну, якою вона стала зараз".

Колишня канцлерка також заявила, що стала серйозно ставитися до можливості нового вторгнення РФ до України в останні тижня свого перебування на посаді, коли був саміт G20 у Римі (жовтень 2021). Тоді, як вона каже, зрозуміла, що Путін закінчив із Мінським процесом.

"Я не поділя поглядів пана Путіна, щоб було ясно. Але нам не вдалося створити архітектуру безпеки, яка могла б запобігти війні в Україні. І ми маємо подумати про це також", – заявила Ангела Меркель.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення росіян на наші землі президент Володимир Зеленський говорив, що 14 років тому під час саміту НАТО в Бухаресті "був шанс забрати Україну з "сірої зони" на сході Європи", але "під оптимістичними дипломатичними формулюваннями про те, що Україна нібито може стати членом НАТО, тоді, у 2008 році, була схована відмова приймати Україну до Північноатлантичного Союзу".

Речниця Меркель після цього оприлюднила заяву колишньої канцлерки, в якій та сказала, що все рівно підтримує своє рішення у звʼязку з самітом НАТО 2008 року.

Третій президент України Віктор Ющенко говорив, що в 2008 Україна і Грузія не отримали ПДЧ щодо НАТО через позицію Німеччини і Франції. Саміт НАТО в Бухаресті відбувся 2-4 квітня 2008. А війна між Росією і Грузією почалася в серпні 2008.