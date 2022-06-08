Країни запустили 20 літаків над водами на захід від Корейського півострова у відповідь на недавні ракетні випробування Пхеньяну.

Південна Корея та Сполучені Штати влаштували повітряну демонстрацію сили північнокорейському лідеру Кім Чен Ину.

Про це пише cnn.com.

Країни запустили 20 винищувачів над водами на захід від Корейського півострова у відповідь на недавні ракетні випробування Пхеньяну.

Союзники відправили південнокорейські винищувачі F-35A, F-15K і FK-16 та американські F-16 над Жовтим морем, відомим як Західне море, у вівторок вранці після запуску Північною Кореєю вісьмох балістичних ракет малої дальності.

“Південна Корея і США продемонстрували свою сильну здатність і бажання швидко і точно завдати удару по будь-яких провокаціях Північної Кореї, продемонструвавши свої спільні оборонні можливості та позицію в ході цього спільного демонстраційного польоту військово-повітряних сил”, – заявили у міністерстві оборони Південної Кореї.

Польоти сталися на тлі побоювань, що Пхеньян готовий провести нове випробування ядерної зброї.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило у понеділок, що Північна Корея, можливо, відкрила доступ до свого підземного ядерного полігону.

Північнокорейський ядерний випробувальний полігон Пунгері, який станом на сьогодні був місцем усіх шести ядерних випробувань Північної Кореї, був частково демонтований у 2018 році в рамках угоди між Пхеньяном, Вашингтоном і Сеулом.

Фото: ЕРА/UPG

Програма ядерної зброї Північної Кореї заборонилиа ООН, а Пхеньян не випробовував ядерну зброю з 2017 року.

“Але цього року країна неодноразово випробовувала ракети, які могли б нести ядерну боєголовку, включно з міжконтинентальними балістичними ракетами, які можуть досягнути материкової частини США. Недільний запуск восьми балістичних ракет став 17-м випадком цього року, коли режим Кіма проводить такі випробування”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Північна Корея вранці 5 травня випустила вісім балістичних ракет малої дальності зі свого східного узбережжя. Запуск відбувся наступного дня після того, як Південна Корея і США завершили спільні військові навчання.