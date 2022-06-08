Південна Корея та Сполучені Штати влаштували повітряну демонстрацію сили північнокорейському лідеру Кім Чен Ину.
Про це пише cnn.com.
Країни запустили 20 винищувачів над водами на захід від Корейського півострова у відповідь на недавні ракетні випробування Пхеньяну.
Союзники відправили південнокорейські винищувачі F-35A, F-15K і FK-16 та американські F-16 над Жовтим морем, відомим як Західне море, у вівторок вранці після запуску Північною Кореєю вісьмох балістичних ракет малої дальності.
“Південна Корея і США продемонстрували свою сильну здатність і бажання швидко і точно завдати удару по будь-яких провокаціях Північної Кореї, продемонструвавши свої спільні оборонні можливості та позицію в ході цього спільного демонстраційного польоту військово-повітряних сил”, – заявили у міністерстві оборони Південної Кореї.
Польоти сталися на тлі побоювань, що Пхеньян готовий провести нове випробування ядерної зброї.
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило у понеділок, що Північна Корея, можливо, відкрила доступ до свого підземного ядерного полігону.
Північнокорейський ядерний випробувальний полігон Пунгері, який станом на сьогодні був місцем усіх шести ядерних випробувань Північної Кореї, був частково демонтований у 2018 році в рамках угоди між Пхеньяном, Вашингтоном і Сеулом.
Програма ядерної зброї Північної Кореї заборонилиа ООН, а Пхеньян не випробовував ядерну зброю з 2017 року.
“Але цього року країна неодноразово випробовувала ракети, які могли б нести ядерну боєголовку, включно з міжконтинентальними балістичними ракетами, які можуть досягнути материкової частини США. Недільний запуск восьми балістичних ракет став 17-м випадком цього року, коли режим Кіма проводить такі випробування”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Північна Корея вранці 5 травня випустила вісім балістичних ракет малої дальності зі свого східного узбережжя. Запуск відбувся наступного дня після того, як Південна Корея і США завершили спільні військові навчання.