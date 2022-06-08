Під час Варшавського книжкового ярмарку продали майже всі книжки українських видавців

Під час Варшавського книжкового ярмарку, який проходив у столиці Польщі 26-29 травня, реалізували близько 1800 примірників книжок українських видавців.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політки України.

Український стенд працював під гаслом "Дякуємо, Польще". На ньому були представлені книжки, які розповідають про сучасну українську культуру, від 24 українських видавців.

“Всього за підтримки Посольства України у Польщі до Варшави було доставлено близько 1800 українських книжок, практично всі були продані на ярмарку”, – йдеться у повідомленні.

Основними відвідувачами та покупцями на українському стенді були саме українці, однак книжки українською мовою також купували й поляки, які почали вивчати українську мову або хотіли підтримати українське книговидання.

Фото: mkip.gov.ua

Під час відкриття заходу інавгураційну промову виголосила українська письменниця Оксана Забужко, яка цього року отримала почесну нагороду Варшавського книжкового ярмарку 2022 IKAR за тривалу присутність українського голосу за свободу та права людини у світовій літературі.

Загалом у найбільшому літературному заході Польщі взяло участь понад 500 видавців із 13 країн Європи: Польщі, Німеччини, Норвегії, Вірменії, Бельгії, Чехії, Франції, Іспанії, Румунії, Швейцарії, Угорщини та Великобританії.

Фото: mkip.gov.ua

Нагадаємо, за словами першої леді України Олени Зеленської, на межах окупованих Росією українських територій розташовано чотири тисячі українських бібліотек.