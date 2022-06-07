Байден підписав розпорядження про надзвичайну ситуацію у США через дефіцит електрики

Посуха у поєднанні із спекою спричиняють рекордний попит на електроенергію та її дефіцит в окремих частинах Сполучених Штатів.

Президент США Джо Байден підписав розпорядженням про запровадження режиму надзвичайної ситуації у країні через кризу у сфері електропостачання.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

“Багато факторів загрожують здатності Сполучених Штатів забезпечувати достатню кількість електроенергії для задоволення очікуваного попиту споживачів. Ці фактори включають перебої на енергетичних ринках, спричинені вторгненням Росії в Україну, та екстремальні погодні явища, що посилюються зміною клімату”, – йдеться у розпорядженні.

Зокрема, в деяких частинах Сполучених Штатів умови посухи у поєднанні із хвилями спеки спричиняють рекордний попит на електроенергію та її дефіцит.

Байден зазначає, що сонячна енергія є одним з найбільш швидкозростаючих джерел нової генерації електроенергії в Сполучених Штатах.

Очікується, що у 2022 та 2023 роках на сонячні батареї та акумулятори буде припадати більше половини нових потужностей сектору електроенергетики. “Відсутність сонячних елементів і модулів ставить під загрозу ці заплановані доповнення, що, у свою чергу, загрожує наявності достатньої потужності виробництва електроенергії для задоволення очікуваного попиту споживачів”, – зазначено у документі.

Тому президент пропонує звільнити на рік від мита імпорт сонячних батарей з Камбоджі, Малайзії, Таїланду та В’єтнаму.

Нагадаємо, експерти заявляють, що світ, можливо, наближається до енергетичної кризи 1970-х років або ще гіршої. За словами голови наглядової групи Міжнародного енергетичного агентства Фатіхп Біроля, "у нас є нафтова криза, газова криза та криза електроенергії одночасно”.