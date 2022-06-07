Про сексуальні злочини російських військових має дізнатися світ, вони не повинні залишитися безкарними, – голова Євроради

Європейський союз продовжує отримувати інформацію про те, що російські війська використовують сексуальне насильство як зброю війни.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель під час засідання Ради безпеки ООН щодо сексуального насильства російських окупантів проти цивільного населення України.

“Сексуальне насильство є військовим злочином. Злочин проти людства. Тактика катувань, терору та репресій. Ганебні вчинки на ганебній війні”, – сказав Мішель.

These crimes must be exposed to the light of day and prosecuted without impunity.



Sexual violence is a global threat faced by women across the world.



That is why I'll host with @UN_Women @MukwegeFound @nadiainitiative a second conference #WomenInConflicts on 9 June in Brussels. — Charles Michel (@eucopresident) June 6, 2022

За його словами, про ці злочини має дізнатися світ і вони не можуть залишитися безкарними.

“Сексуальне насильство є глобальною загрозою, з якою стикаються жінки в усьому світі”, – написав президент Євроради у Твіттері.

Нагадаємо, в Україні відкрили десятки проваджень щодо сексуальних злочинів російських військових. Відомості про 16 фактів слідчі Національної поліції внесли до ЄРДР, трьом військовослужбовцям повідомлено про підозру.