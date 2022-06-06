Радбез ООН проведе засідання щодо насильства росіян в Україні

Рада Безпеки ООН 6 червня проведе засідання щодо ситуації в Україні, зокрема сексуального насильства окупантів проти цивільного населення.

Планується виступ спецпредставника з сексуального насильства в умовах конфлікту Праміли Паттен, повідомили в Telegram Верховної Ради.

"Також очікується участь у роботі Радбезу голови Європейської Ради Шарля Мішеля", – зазначили в повідомленні.

Свою першу заяву стосовно повномасштабного вторгнення Росії в Україну Радбез ООН ухвалив 7 травня – більш ніж через два місяці після його початку. Члени Радбезу глибоко занепокоїлися, але війну війною, чи хоча б конфліктом і вторгненням не назвали.