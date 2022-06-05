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Франція проводить переговори з ОАЕ щодо заміни російської нафти

Санкції проти Росії передбачають поетапну відмову від сирої російської нафти через пів року.

Франція проводить переговори з ОАЕ щодо заміни російської нафти
Фото: ukrinform.ua

Франція проводить переговори з Об'єднаними Арабськими Еміратами щодо заміни закупівель російської нафти, які припиниться після введення Європейським Союзом нафтового ембарго щодо Росії. Про це заявив у неділю міністр фінансів Бруно Ле Мер, повідомляє Reuters.

"Існують дискусії з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Ми повинні знайти альтернативу російській нафті", - сказав Ле Мер радіостанції Europe 1.

Нагадаємо, 3 червня набув чинності шостий пакет санкцій Євросоюзу проти України. Санкції передбачають заборону на імпорт сирої нафти та деяких нафтопродуктів із Росії. Планується, що поетапна відмова від сирої нафти займе майже пів року, а від нафтопродуктів – до восьми місяців.

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