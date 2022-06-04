Засідання контактної групи щодо оборони України Остін проведе у Брюсселі з наступного тижня

Міністр оборони США Ллойд Остін наступного тижня в рамках міжнародної поїздки проведе засідання Контактної групи в Брюсселі. На ньому розглянуть українське питання.

Про це Остін написав у своєму Twitter.

"Я поїду до Брюсселя, щоб особисто провести наступне засідання Контактної групи з оборони України. Там зберуться керівники оборонних відомств буквально з усього світу, щоб обговорити кризу, що продовжується, в Україні після неспровокованого вторгнення Росії", - написав глава американського оборонного відомства.

Finally, I'll go to Brussels, Belgium 🇧🇪 to host the next in-person Ukraine Defense Contact Group meeting. Defense leaders from literally all over the world will be there to discuss the ongoing crisis in Ukraine in the wake of Russia's unprovoked invasion. (5/6) — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) June 4, 2022

Він додав, що "серед багатьох тем ми обговоримо заявки Швеції та Фінляндії і продовжимо наш постійний діалог про реакцію на вторгнення Росії в Україну".

Брюссель - один з маршрутів, під час яких Остін просуватиме "низку ключових оборонних пріоритетів США та партнерських відносин по всьому світу".

Нагадаємо, в квітні міністр оборони США заявив, що Консультативна група з оборони України проводитиме зустрічі щомісяця для координації допомоги Україні.