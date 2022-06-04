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Засідання контактної групи щодо оборони України Остін проведе у Брюсселі з наступного тижня

Такі зустрічі група проводитиме щомісяця.

Засідання контактної групи щодо оборони України Остін проведе у Брюсселі з наступного тижня
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони США Ллойд Остін наступного тижня в рамках міжнародної поїздки проведе засідання Контактної групи в Брюсселі. На ньому розглянуть українське питання.

Про це Остін написав у своєму Twitter.

"Я поїду до Брюсселя, щоб особисто провести наступне засідання Контактної групи з оборони України. Там зберуться керівники оборонних відомств буквально з усього світу, щоб обговорити кризу, що продовжується, в Україні після неспровокованого вторгнення Росії", - написав глава американського оборонного відомства.

Він додав, що "серед багатьох тем ми обговоримо заявки Швеції та Фінляндії і продовжимо наш постійний діалог про реакцію на вторгнення Росії в Україну".

Брюссель - один з маршрутів, під час яких Остін просуватиме "низку ключових оборонних пріоритетів США та партнерських відносин по всьому світу".

Нагадаємо, в квітні міністр оборони США заявив, що Консультативна група з оборони України проводитиме зустрічі щомісяця для координації допомоги Україні.

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