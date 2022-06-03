Захисник Азовсталі Дмитро Козацький отримав премію за свої фотографії з Маріуполя

Захисника Маріуполя, фотографа полку Азов Дмитра “Ореста” Козацького, нагородили спеціальною польською премією Grand Press Photo 2022. Він отримав її за серію світлин з Азовсталі.

Про це повідомляє “Українська правда. Життя”.

"Ми віримо, що цей диплом Дмитро отримає особисто від нас під час конкурсу наступного року. Чекаємо його, живого та здорового", – наголосила президентка Grand Press Foundation Вероніка Міровська.

Дмитро Козацький 20 травня, напередодні виходу з території Азовсталі, закликав поширювати його фото і надсилати їх на всі можливі премії та конкурси.

Доречі, поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі ❤️ https://t.co/8KVaqrRgQB — Орест (@Kozatsky_D) May 20, 2022

Фото-переможець також пов’язано з Україною. На світлині фоторепортера The Washington Post Войцєха Гжендзінського зображена українка Ірина Манюкіна, яка грає на фортепіано у зруйнованій від вибуху авіабомби власній квартирі у Білій Церкві.

Фото: Войцєх Гжендзінський

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України опублікувало документальне відео "Останній день на Азовсталі", зняте захисником Маріуполя Дмитром Козацьким (Орестом) за день до полону.