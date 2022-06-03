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Захисник Азовсталі Дмитро Козацький отримав премію за свої фотографії з Маріуполя

Дмитро Козацький зараз знаходиться в російському полоні.

Захисник Азовсталі Дмитро Козацький отримав премію за свої фотографії з Маріуполя
Фото: Дмитро "Орест" Козацький

Захисника Маріуполя, фотографа полку Азов Дмитра “Ореста” Козацького, нагородили спеціальною польською премією Grand Press Photo 2022. Він отримав її за серію світлин з Азовсталі.

Про це повідомляє “Українська правда. Життя”.

"Ми віримо, що цей диплом Дмитро отримає особисто від нас під час конкурсу наступного року. Чекаємо його, живого та здорового", – наголосила президентка Grand Press Foundation Вероніка Міровська.

Дмитро Козацький 20 травня, напередодні виходу з території Азовсталі, закликав поширювати його фото і надсилати їх на всі можливі премії та конкурси.

Фото-переможець також пов’язано з Україною. На світлині фоторепортера The Washington Post Войцєха Гжендзінського зображена українка Ірина Манюкіна, яка грає на фортепіано у зруйнованій від вибуху авіабомби власній квартирі у Білій Церкві.

Фото: Войцєх Гжендзінський

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України опублікувало документальне відео "Останній день на Азовсталі", зняте захисником Маріуполя Дмитром Козацьким (Орестом) за день до полону.

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