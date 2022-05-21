МЗС опублікувало документальне відео про останній день захисників на Азовсталі

Міністерство закордонних справ України опублікувало документальне відео "Останній день на Азовсталі", зняте захисником Маріуполя Дмитром Козацьким (Орестом) за день до полону.

Кадри показують понищену росіянами територію підприємства та незламних оборонців міста.

На відео ніхто не говорить. Бійці курять і дивляться на руїни того, що до приходу окупантів було потужним металургійним комбінатом, а потім – перетворилася на укриття сотень мирних людей, останній пост маріупольскої оборони та мішень для всіх видів озброєння російської армії.

Козацький разом із іншими захисниками Маріуполя лишалися на заводі до моменту, поки не отримали наказ припинити оборону міста та зберегти життя бійців. Попередній наказ – відтягнути сили росіян на себе й дати змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів – бійці виконали також. На заводі лишалися бійці полку "Азов", морпіхи 36-ї бригади, прикордонники, правоохоронці. Завдяки їхній обороні не було допущено перекидання близько 20 тисяч особового складу супротивника. Таким чином РФ не вдалося швидко захопити Запоріжжя, створити умови для оточення об’єднаних сил.

16 травня ГУР, ЗСУ, Національна гвардія, Прикордонна служба спільно розпочали операцію порятунку заблокованих на території комбінату Азовсталь оборонців Маріуполя. Бійців доправили на тимчасово окуповані території. До медичного закладу в окупованому Новоазовську було евакуйовано 53 важкопоранених для надання медичної допомоги, ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну. У Держдумі Росії вже почали говорити, що можуть заборонити обмін.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, іншої формули для порятунку бійців, ніж та, що була застосована, не було. Операція повернення захисників додому триває. Обмін наших важкопоранених військових планують провести після стабілізації їхнього стану.

Родини оборонців раніше закликали китайського лідера Сі Цзіньпіна повпливати на Росію, щоб вона дозволила екстракцію – вивезення військових на території третьої країни, аби вони перебували там до кінця війни. Третьою країною згодилася бути Туреччина. Тепер її закликають виступити гарантом повернення наших захисників додому.