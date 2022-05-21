Росія продовжує підготовку до наступу на Словʼянському і Лиманському напрямках, – Генштаб

На Харківщині ворог завдав авіаударів та стріляв із артилерії, щоб не допустити вихід наших військ на державний кордон.

Найбільшу активність Росія продовжує зосереджувати в Східній операційній зоні. На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18 годину.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв Семенівку, Блешню, Гірськ Чернігівської області, а також завдав ракетних ударів по обʼєктах Житомирщини і Полтавської області.

"На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання займаних рубежів. Щоб не допустити виходу наших військ на державний кордон – завдавав авіаційних ударів та обстрілював з артилерії райони населених пунктів Чорноглазівка, Прудянка, Дементіївка і Тернова", – повідомили в Генштабі.

Росія продовжує підготовку підрозділів окупаційних військ для відновлення наступу на Словʼянському напрямку. Протягом дня ворог обстрілював з артилерії район біля Великої Комишувахи та Довгенького Харківської області.

На Донецькому напрямку ворог намагається прорвати оборону наших військ та вийти на межі з Луганською областю. Ворог завдав вогневого ураження всім спектром озброєння, зокрема авіа, по позиціях Сил оборони та цивільних обʼєктах уздовж лінії зіткнення. Також авіаудару зазнали обʼєкти цивільної інфраструктури в районі Врубівки (Луганщина) і Бахмута (Донеччина).

"Противник продовжує підготовку до наступу на Лиманському напрямку", – додали в Генеральному штабі ЗСУ.

За підтримки авіації та артилерії росіяни вели штурмові дії в районах населених пунктів Липове, Василівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області, успіху не мали. Завдали по Микільському авіаудару.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках наступу не було. Однак велися обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Времівка (Донецька область), Ольгівське, Затишшя, Гуляй-Поле, Оріхів, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку окупанти активних бойових дій також не вели. Тут вони зосередились на утриманні зайнятих рубежів, ведені розвідки та інженерному обладнанню позицій. Продовжуються обстріли із мінометів та артилерії населених пунктів, безпосередньо наближених до лінії зіткнення.

Крім того, командування окупантів продовжує приховану мобілізацію. Намагаються залучити до своїх збройних сил осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Формують резерв з 36-ї загальновійськової армії та активно використовують військово-транспортну авіацію для перекидання живої сили та матеріально-технічних засобів до прикордонних з Україною районів.

Окупанти також "націоналізують" на зайнятих територіях компанії телкомунікаційних послуг.

Нагадаємо, сьогодні у Вінницькій області ППО збила ворожу ракету. Населений пункт на межі Харківської і Сумською областей зазнав ракетного удару з гвинтокрила.