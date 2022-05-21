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Військові показали наслідки вчорашнього обстрілу Одещини

Ракети влучили по промисловому підприємству з добривами.

Військові показали наслідки вчорашнього обстрілу Одещини
Фото: facebook.com/okPivden

Оперативне командування "Південь" наслідки ракетного удару, яке завдала Росія 20 травня по Одещині.

Фото і відео опублікувало ОК "Південь" у фейсбуці.

"20 травня із застосуванням стратегічної авіації ворог наніс черговий ракетний удар крилатою ракетою повітряного базування по Одещині. Вдарили по промисловому підприємству з добривами. Внаслідок влучання на території підприємства утворилася вирва діаметром 12 та глибиною три метри. Зруйновані промислові об’єкти", – йдеться в повідомленні.

Після удару стався вибух, виникла пожежа. Але підрозділи ДСНС її швидко ліквідували. Ані постраждалих, ані загрози природному середовищу і здоров’ю цивільного населення немає.

Слідчими УСБУ в Одеській області внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом скоєння злочину, передбаченого ст. 438 ч. 1 Кримінального кодексу.

Фото: facebook.com/okPivden

Фото: facebook.com/okPivden

Фото: facebook.com/okPivden

Нагадаємо, вчора російські війська завдали по Одеській області чергового ракетного удару із застосуванням авіації. Під удар потрапила вбиральня на пляжі. Також повідомлялося, що одна з ракет влучила в об'єкт інфраструктури, в результаті чого спалахнула пожежа.

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