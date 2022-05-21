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Від ракетного удару окупантів по Рівненщині постраждали шестеро людей

Усім надана допомога у медичних закладах області.

Від ракетного удару окупантів по Рівненщині постраждали шестеро людей
Віталій Коваль
Фото: Скрін з відео

Внаслідок ракетного обстрілу Рівненської області та влучання у військовий об'єкт постраждали 6 людей.

Про це повідомив керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

З місця події він розповів про наслідки авіаудару, який трапився 21 травня.

"Загиблих немає, поранено шість осіб. Вони у стабільному стані. Усім надана допомога у медичних закладах області. Також закликають жителів області утриматись від масових заходів впродовж наступних 24 годин у зв'язку з загрозою повторних ракетних ударів", – зазначив Коваль.

Нагадаємо, що російська армія у суботу, 21 травня, завдала ракетного удару по Миколаївській області. Внаслідок атаки була знищена база будівельної компанії.

Крім того, українські сили ППО збили ворожу ракету над Вінницькою областю.

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