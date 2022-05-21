Мер Харкова пообіцяв перейменувати проспект Жукова

"Усі топоніми, які так чи інакше пов'язані з РФ або можуть бути її символами, замінимо".

Мер Харкова ІгорТерехов пообіцяв перейменувати проспект Жукова, а також усі топоніми, пов'язані з Росією.

Про це він розповів в інтерв'ю "ZN.UA".

"Це тільки початок. Усі топоніми, які так чи інакше пов'язані з РФ або можуть бути її символами, замінимо. Ми перейменували Московський проспект, Московський район, бо це було дуже одіозно. Білгородську трасу, бо звідти наступали окупанти, а також Білгородський спуск", - розповів Терехов.

Він зазначив, що для цього спеціально запустили опитування серед мешканців міста, а питання поставили на голосування, в якому взяли участь 228 тисяч людей.

"Із результатом 78 тисяч перемогла назва «Героїв Харкова». Ми це провели максимально відкрито", - розповів Терехов.

"Щодо проспекту Жукова та іншого, що використовується РФ у пропагандистських цілях, - все буде перейменоване", - додав він.

Мер також зазначив, що "чудово" ставиться до заборони проросійських партій.

Нагадаємо, 24 лютого минулого року міська рада Харкова втретє повернула проспекту Григоренка ім'я Жукова.

Сучасний проспект Петра Григоренка в Харкові виник при забудові житлового масиву Селекційна Станція і з кінця 1960-х називався Стадіонна вулиця. У 1983 році її перейменували в вул. 60-річчя СРСР, у 1990-му рішенням виконкому - в просп. Маршала Жукова, а 17 травня 2016 року рішенням губернатора області Ігоря Райніна на підставі закону про декомунізацію - в проспект Петра Григоренка.

У червні 2019 року та в лютому 2020 року Харківська міська рада двічі повертала проспекту ім'я Жукова, але суд двічі скасовував це рішення, оскільки воно суперечить закону про декомунізацію.

Закон "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій" прямо забороняє присвоювати імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у Комуністичній партії та вищих органах влади Радянського Союзу.

Георгій Жуков підпадає під дію цієї статті, оскільки обіймав низку керівних посад в СРСР, зокрема, був міністром оборони у 1955-1957 роках і членом Президії ЦК КПРС у 1957 році.