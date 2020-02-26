Горсовет Харькова снова проголосовал за переименование проспекта Григоренко в честь Жукова

Харьковский горсовет в очередной раз поддержал присвоение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова.

Соответствующее решение было принято на сегодняшней сессии, сообщается на сайте мэрии.

За переименование проголосовали 52 депутата. Против выступили восьмеро человек, воздержавшихся не было.

"С 19 декабря 2019 года по 19 января 2020-го в Харькове проводилось общественное обсуждение, как это предусмотрено законодательством. По результатам поданных предложений, в поддержку переименования проспекта выступили 11 тыс. 193 человек, что составляет 86% от общего количества голосов. Также хочу напомнить, что в этом году исполняется 75 лет с окончания Второй мировой войны и отмечается 75-я годовщина подписания капитуляции Германии. Решение о возвращении проспекта имени Жукова будет правильным с точки зрения празднования этих дат", - сказал ответственный секретарь городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Алексей Хорошковатый.

Перед голосованием мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в законе о декоммунизации "действительно есть разночтения, которые используются определенными силами для расшатывания ситуации вокруг переименования проспекта". Но городские власти, по его словам, все равно намерены воспользоваться своим правом давать названия объектам топонимики города.

Напомним, в первый раз горсовет поддержал переименование в июне прошлого года. Тогда активисты и представители нескольких политсил оспорили данное решение. Спустя два месяца Харьковский окружной административный суд отменил присвоение проспекту имени маршала Жукова. Мэрия оспорила вердикт во второй инстанции. Но и Второй апелляционный административный суд не поддержал переименование. Тогда чиновники запустили общественное обсуждение, в котором, по их данным, за Жукова высказались более 11 тысяч человек. После этого решение вынесли на сессию.

Современный проспект Петра Григоренко возник при застройке жилого массива Селекционная Станция и с конца 1960-х назывался Стадионная улица. В 1983 году ее переименовали в ул. 60-летия СССР, в 1990 году решением исполкома - в пр. Маршала Жукова, а 17 мая 2016 решением губернатора области Игоря Райнина на основании закона о декоммунизации - в проспект Петра Григоренко.

Весной 2019 года в Харькове запустили петицию о возвращении проспекту имени маршала Жукова. Мэрия поддержала ее на основании того, что к запрещенной символике коммунистического режима не относятся названия топонимов, связанные с изгнанием нацистских оккупантов из Украины.