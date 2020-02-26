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​В Харькове директор фирмы построил склады на самовольно занятой земле

Своими действиями предприниматель нанес государству более 329 тыс. гривен ущерба.

​В Харькове директор фирмы построил склады на самовольно занятой земле
Фото: atn.ua

Прокуратура Харькова сообщила о подозрении директору частного предприятия по факту самозахвата 3 га земли и самовольного строительства в Новобаварском районе города (ч.1,3 ст. 197-1 УК Украины).

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области.

"На указанном земельном участке он совершил самовольное строительство несколько десятков зданий, которые использовались как складские помещения и помещения для производства", - говорится в сообщении.

По данным следствия, своими действиями подозреваемый нанес государству ущерб на сумму более 329 тыс. гривен.

Досудебное расследование продолжается. Предпринимателю грозит штрафа от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее суд вернул общине Киева земельный участок на ул. Малышко, 9-А для обустройства сквера.

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