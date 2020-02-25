Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля патрульной полиции, которое произошло утром 25 февраля в Мариуполе.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"По предварительной информации, сотрудник Управления патрульной полиции Киева, находясь за рулем служебного автомобиля марки Volkswagen Crafter, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате ДТП пассажирка автомобиля Volkswagen Crafter получила телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Сведения о ДТП внесены в Единый реестр по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, 23 февраля инспектор полиции охраны устроил ДТП в Одесской области, в результате которого погиб человек.