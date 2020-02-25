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​"Укрзализныця" продлит маршрут поезда "Николаев - Ивано-Франковск" до Рахова

​"Укрзализныця" продлит маршрут поезда "Николаев - Ивано-Франковск" до Рахова
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" продлила маршрут поезда № 134/133 "Николаев - Ивано-Франковск" до Рахова (Закарпатская область).

Об этом сообщила пресс-служба "УЗ".

По новому маршруту поезд будет курсировать с 29 марта из Николаева и с 31 марта - из Рахова.

Из Николаева поезд будет отправляться в 16:10 и прибывать в Рахов в 23:37 следующего дня. Поезд из Рахова будет отправляться в 00:27 и прибывать в Николаев в 07:27 следующего дня.

"Благодаря удлинению маршрута поезда жители Николаева, Херсона, Кривого Рога, Белой Церкви смогут добраться до курортных городов и поселков западной Украины, Львова, Ивано-Франковска, Яремче, Ворохты и Рахова", - отмечается в сообщении.

Напомним, в 2019 году самым прибыльным поездом международного сообщения был поезд "Киев-Москва", внутреннего - "Киев-Одесса".

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