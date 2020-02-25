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У Украины есть списки жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ, - секретарь СНБО

РФ выдала около 156 тыс. своих паспортов украинским гражданам. 

У Украины есть списки жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ, - секретарь СНБО
Фото: ЦЕНЗОР

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что у украинской стороны есть списки с именами людей, которые получили паспорта РФ. Об этом он рассказал в интервью "Лига.net".

При этом, РФ выдала около 156 тыс. своих паспортов украинским гражданам. 

Сейчас в СНБО еще не решили, что делать с гражданами, которые получают паспорта РФ.

«Мы физически не можем на это повлиять. Сегодня мы разрабатываем определенные предложения, что бы мы должны были сделать», - отметил Данилов.

Он также рассказал, что такие люди смогут представлять неподконтрольные территории Донбасса в возможных совместных патрулях на украинской границе, в зависимости от того, «как будут себя вести».

«Людей, которые их получили (паспорта РФ) и при этом у них есть паспорта с нашим гербом, очень много. Это не значит, что они их уничтожают», - отметил секретарь СНБО.

Напомним, 3 октября Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий разослали государствам-членам ЕС и странам Шенгенской зоны, которые не входят в ЕС, рекомендации по обработке виз, которые выдают жителям ОРДЛО. Эти рекомендации позволят идентифицировать российские паспорта, выданные жителям ОРДЛО.

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