Он требовал взятку за непривлечение к ответственности распространителя порнографии.

В Житомире СБУ задержала работника Департамента киберполиции, по подозрению в вымогательстве взятки за закрытие уголовного производства. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

По версии следствия, киберполицейский требовал от местного жителя 5 тысяч долларов за непривлечение его к ответственности за распространение порнографии. За эту сумму полицейский обещал фигуранту обеспечить «нужный» вывод компьютерно-технической экспертизы.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Чтобы избежать разоблачения, правоохранитель сначала предложил перечислить средства в биткоины на электронный кошелек. Однако, из-за длительности этой процедуры, он, наконец, согласился получить взятку в гривневом эквиваленте частями на банковский счет своего знакомого.

Правоохранители задержали офицера в центре Житомира сразу после зачисления на карту первого «транша» в 24 тысячи гривен.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды) УК Украины задержанному объявлено о подозрении. Проверяется информация о причастности к этой деятельности других должностных лиц отдела Нацполиции. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее руководителя госпредприятия в Сумской области задержали на взятке в пять тысяч долларов. За эти средства чиновник обещал содействие в беспрепятственном заключении договора аренды помещений, находящихся в управлении предприятия.