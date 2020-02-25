Недостроенные объекты "Укрбуда" хотят освободить от паевых взносов, а проблемные объекты компании - от судов

Киевсовет может освободить от уплаты паевых взносов на развитие инфраструктуры города все незавершенные объекты корпорации "Укрбуд". Проект соответствующего решения появился на рассмотрении профильных комиссий горсовета.

Автор предложения - депутат от "Солидарности" Юрий Зубко, который до 2018 года был одним из топ-чиновников "Киевгорстроя". Именно эта компания в конце 2019 года заявила, что возьмётся достраивать незаконченные объекты "Укрбуда".

В проекте решения, поданном депутатом, предлагается освободить от уплаты паевых взносов городу "заказчиков, которые заканчивают строительство объектов, возводимых с привлечением средств физических лиц, в связи с невозможностью застройщика продолжать такое строительство" и прилагается список из 24 объектов.

В пояснительной записке автор проекта говорится, что отмена взносов поможет скорее завершить строительство и получить жилье инвесторам. Подчеркивается также, что среди инвесторов - участники и ветераны АТО/ООС, многодетные семьи, люди с инвалидностью и переселенцы из Крыма и Донбасса, которые остро нуждаются в жилье.

Кроме того, корпорация “Киевгорстрой” обратилась к СНБОУ с просьбой начать процесс урегулирования ряда проблемных вопросов по незаконченным объектам “Укрбуда”. Соответствующие документы, попавшие в СНБО, обнародовал экс-нардеп-мажоритарщик от киевского округа Юрий Левченко.

В обращении КГС к СНБО, министру внутренних дел и главу СБУ, в частности, говорится о необходимости создания специальных комиссий по таким направлениям: вопросов землепользования по проблемным землеотводам; вопросам уголовных производств по искам госорганов-собственников земли (Минобороны, МВД); финансирования достройки объектов, а также их технических характеристик и соответствия строительным нормам.

В приложении к письму значатся 35 проблемных вопросов по двум десяткам строек “Укрбуда”. Среди проблем, которые предлагается решить госорганам: продления аренды земельных участков; заключения договоров аренды по тем участкам, где их нет; снятие ареста с земельных участков; отзыв исковых заявлений, по которым идут уголовные дела; принятие объектов в эксплуатацию при отсутствии сертификата соответствия; принятие ДПТ районов с учетом уже построенных объектов; отмена уплаты паевого взноса по уже сданному в эксплуатацию объекту.

Напомним, после акций протеста, устроенных инвесторами “Укрбуда” в конце 2019 года, президент Владимир Зеленский сообщил, что достраивать объекты обанкротившейся госкомпании возьмется “Киевгорстрой”.