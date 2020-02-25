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Амман и обман. Как РПЦ хотела засудить Вселенского патриарха и что из этого вышло?

На протяжении месяца религиозные СМИ и различные церковные блогеры пишут на тему предстоящей встречи глав православных церквей в Иордании. Встречу формально инициировал Иерусалимский патриарх, однако «уши Московской патриархии» торчат очень заметно. Уже все Поместные церкви высказали свое отношение к данному мероприятию. Накануне встречи как раз можно сделать вывод об общем плане РПЦ: удался ли он или нет? А также проанализировать, что же все-таки произойдет на этой встрече. Обо всем этом читайте в специальном материале LB.ua.

Фото: EPA/UPG

После предоставления ПЦУ Томоса, Московский патриархат разорвал отношения с Константинополем. В РПЦ надеялись, что только этим все и закончится, но спустя 9 месяцев ПЦУ признали Элладская и Александрийская церкви. В Москве уже не очень хотели разрывать отношения, но лицо для внутреннего потребителя сохранить нужно было. По этому избрали тактику точечных санкций – только против иерархов открыто поддержавших ПЦУ.

Очевидно, что такая тактика в своей динамике проигрышна – ну не может же Москва поссориться с абсолютно всеми церквями просто чтобы насолить украинцам. Поэтому они решили выбрать другой метод – созвать Собор для разрешения конфликта. Для них это очень удобно – как говорится: «Хочешь не решать проблему – создай комиссию». Да и учитывая то, что РПЦ настаивает на таких вещах как «всеправославный консенсус», любое общецерковное мероприятие грозит перерасти в Совет Безопасности ООН со всей его недееспособностью. А как пользоваться правом вето в Москве уж точно знают. Но созывать Собор самой РПЦ было бы не комильфо, тогда никто точно не согласился бы участвовать, а вот сделать это руками вполне себе нейтрального Иерусалимского патриарха – идея интересная. 

Иерусалимские причины

У Феофила ІІІ, который и возглавляет упомянутый патриархат, были свои причины согласиться на предложение россиян. Во-первых, он выступил с идеей всеправославной встречи, находясь в Москве. Там он получил премию Фонда единства православных народов. Точный размер премии не известен, но, по данным украинского Информационного сопротивления, размер предыдущей премии в 2018 г., составлял 250 тысяч долларов США. Т.е. потенциально это можно считать взяткой, премия в обмен на проведение выгодного мероприятия.

Во-вторых, во время этой же поездки в Москву, кроме всего прочего, иерусалимский патриарх привозил прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссасхар, которую недавно Кремль обменял у Израиля в обмен на недвижимость в центре Иерусалима. Есть основания полагать, что удовлетворение просьб Феофила об обмене могло включать требования по созыву всеправославной встречи. Вполне в духе ФСБ.

Патриарх Иерусалимский Феофил III и глава РПЦ Патриарх Кирилл во время встречи в Москве, 21 ноября 2019
Фото: patriarchia.ru
Патриарх Иерусалимский Феофил III и глава РПЦ Патриарх Кирилл во время встречи в Москве, 21 ноября 2019

В-третьих, еще на встрече в Москве Феофил анонсировал встречу не в Израиле, а в соседней Иордании, которая также является его канонической территорией. При этом церковный лидер всячески рекламировал короля Иордании Абдаллу ІІ. Последний сейчас пытается создать себе репутацию «авторитарного правителя с человеческим лицом». Он уделяет внимание религиозным меньшинствам, что не типично для мусульманской монархии. Король Абдалла трудится над имиджем покровителя трех авраамических религий. Проведение в его стране всеправославного совещания – чудесная идея для подтверждения своих покровительских амбиций. Иерусалимский же патриарх, подсобя с нужным мероприятием, может рассчитывать на щедрые благодарности. Всего в копилке три мотивации.

Состав команд

Уже известно, кто официально приедет на встречу, а кто ее проигнорирует. Отказались от встречи: Вселенский, Александрийский, Антиохийский, Болгарский и Грузинский патриархаты, а также Кипрская, Элладская, Албанская и Украинская церкви.

Среди оставшихся, на встречу поедут главы Иерусалимского, Московского и Сербского патриархатов, а также предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии. Кроме этого в Амман приедут делегации от Румынской и Польской церквей.

В общем итоге 9 церквей отказались принимать участие полностью, еще 2 отправят лишь делегации, в то время, как их главы отказались участвовать в мероприятии. И всего лишь 4 церкви будут представлены на наивысшем уровне.

Гостей разместят в фешенебельном отеле Fairmont в Аммане. Прибытие делегаций запланировано на 25 февраля, 26 – сама встреча, а уже 27 – отъезд. Кроме этого для участников встречи запланирована аудиенция при Хашимитском королевском дворе с Абдаллой ІІ.

Перспективы

Фактически еще до самой встречи становится понятным, что в этом раунде РПЦ проиграла. Главная идея – осудить Вселенского патриарха за посягательство на каноническую территорию Москвы (а автокефалию Украины они мыслят именно в такой логике) – не получилась. Уж больно мало участников. У каждой церкви были свои причины не ехать в Амман. Одни подтвердили эксклюзивные права Вселенского патриархата по координации церквей и его праве созывать подобные встречи. Другие не поехали из-за конфликтов либо с участниками либо с организаторами встречи.

Следует понимать, что не все из «воздержавшихся» поддерживают ПЦУ. Например, у архиепископа Албанского есть претензии к тому, как были приняты бывшие раскольники. Антиохийский патриархат и вовсе заявлял, что признает в Украине только церковь митрополита Онуфрия. В тоже время румыны хотя и отправили делегацию, но к ПЦУ относятся спокойно и считают ее частью церкви. Т.е. тут нет прямолинейной зависимости. Позиции церквей сложнее и маркер «поехал/ не поехал» еще не говорит о поддержке или осуждении ПЦУ.

Единственное, что может сейчас РПЦ – это согласовать с остальными церквями совместное коммюнике. И то в духе «глубокой обеспокоенности», поскольку прямолинейно осудить Константинополь другие церкви не захотят. К примеру, поляки на такое открыто не пойдут. Во-первых, они согласно своему Томосу должны ориентироваться на Константинополь в межцерковных отношениях. Во-вторых, их позиция по Украине весьма двойственна и оставляет зазор в интерпретации, так что всегда есть возможность отыграть назад.

Благовещенский православный храм в Аммане, район аль-Абдали
Фото: flickr.com
Благовещенский православный храм в Аммане, район аль-Абдали

Да и судя по словам епископата самой Иерусалимской патриархии, на встрече в Аммане они не готовы критиковать Константинополь и Варфоломея.

Значит, в таком коммюнике будет ритуальная часть про общую обеспокоенность расколом, а также призыв к Варфоломею уже самому созвать совещание для разрешения кризиса. А потом можно будет через московских симпатиков в других церквях «качать» ситуацию с целью склонить и другие церкви подписать призыв к Варфоломею, чтобы он созвал собор. Конечно это малоимоверно, но это единственное, что осталось у Москвы. Она и так уже почти все почти проиграла в противостоянии с Фанаром.

Дмитрий Горевой
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