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В Ивано-Франковске обвалился мурал "Украина едина"

Он изображал ангелов, которые держат над Украиной национальный флаг. 

В Ивано-Франковске в ночь с 23 на 24 февраля обвалился мурал "Украина едина".

Панно на стене дома №35 по ул. Гетмана Мазепы сорвал сильный ветер, сообщает местное издание Репортер.

Фото: report.if.ua

Отмечается, что мурал в 2014 году создали франковские художницы Оксана Парцей и Ирина Клицюк.

Стенопись на площади 50 кв. м - дебютная работа художниц в формате мурала. Он изображал ангелов, которые держат над Украиной национальный флаг. 

Фото: report.if.ua

Чтобы нарисовать панно "Украина едина", девушки сначала обклеили стену трехэтажного дома пенопластом. Его и сорвал ветер.

Как сообщалось, в ночь на 24 февраля на Прикарпатье ураганным ветром повалило деревья и сорвало кровлю лицея, есть пострадавшие.

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