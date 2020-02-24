В Ивано-Франковске в ночь с 23 на 24 февраля обвалился мурал "Украина едина".
Панно на стене дома №35 по ул. Гетмана Мазепы сорвал сильный ветер, сообщает местное издание Репортер.
Отмечается, что мурал в 2014 году создали франковские художницы Оксана Парцей и Ирина Клицюк.
Стенопись на площади 50 кв. м - дебютная работа художниц в формате мурала. Он изображал ангелов, которые держат над Украиной национальный флаг.
Чтобы нарисовать панно "Украина едина", девушки сначала обклеили стену трехэтажного дома пенопластом. Его и сорвал ветер.
Как сообщалось, в ночь на 24 февраля на Прикарпатье ураганным ветром повалило деревья и сорвало кровлю лицея, есть пострадавшие.