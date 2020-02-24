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Шестерым сотрудникам винницкой тюрьмы объявили подозрение в смертельном избиении заключенного

Преступление произошло летом 2019 года. 

Шестерым сотрудникам винницкой тюрьмы объявили подозрение в смертельном избиении заключенного
Фото: Wikipedia

Шестерым служебным лицам Винницкого учреждения исполнения наказаний №1 объявили подозрения в вероятной причастности к нанесению заключенному телесных повреждений, в результате которых он скончался. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генеральной прокуратуры

"По версии следствия, в июле 2019 года в указанное учреждение исполнения наказаний был доставлен заключенный. Во время пребывания там, как считают следователи, эти лица нанесли ему смертельные телесные повреждения", – говорится в сообщении. 

У подозреваемых провели девять обысков, во время которых нашли орудия совершения преступлений и запрещенные предметы.

Им инкриминируют превышение служебных полномочий (ч.3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины) и убийство. 

Напомним, в Одессе в СИЗО из-за действий администрации погиб заключенный. При содействии работников следственного изолятора двое заключенных были незаконно допущены в камеру, где содержался другой заключенный, и нанесли ему телесные повреждения. В дальнейшем работники СИЗО незаконно переместили потерпевшего в карцер, где тот скончался. 

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