​​Пять поездов задержались из-за падения деревьев на пути во Львовской области (обновлено)

Пять поездов задерживались из-за падения деревьев на железнодорожные пути во Львовской области.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

"Вследствие шквального ветра на территории обслуживания регионального филиала "Львовская железная дорога" зафиксировано падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач, которые помешали работе железнодорожной инфраструктуры и оборудования на станции Ходоров, участках Львов - Сапежанка, Оброшино - Щирец, Любинь Великий - Комарно, Яблонька - Соколики - Сянки, Рожнятов - Долина, Глубочек Великий - Озерная, Озерная - Собрания", - говорится в сообщении.

Железнодорожники Львовской магистрали ликвидировали последствия непогоды, которая вызвала задержку в движении пассажирских поездов № 49 Киев - Трускавец, № 602 Львов - Солотвино, № 81 Ужгород - Киев, № 29 Ужгород - Киев, № 141 Бахмут - Львов, а также нескольких пригородных поездов.

"Просим прощения за временные неудобства и призываем внимательно слушать объявления на вокзалах относительно возможных изменений в расписании движения поездов", - говорится в сообщении "УЗ".

Обновление. Пресс-центр Министерства инфраструктуры сообщил, что последствия непогоды в западных регионах Украины устранено, а движение поездов восстановлено.

Задержка поездов составила от 8 минут до 1 часа 46 минут максимум.

"На Львовской железной дороге завершены аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий шквального ветра, препятствовавшие движению поездов на отдельных участках магистрали. Поваленные деревья и ветки на линии электропередач убраны. Движение грузовых и пассажирских поездов восстановлено в штатном режиме", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Министр также поблагодарил железнодорожников за оперативную ликвидацию последствий непогоды.

Напомним, синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды по всей стране 24 февраля.

Ранее, 10 февраля, шквальный ветер привел к перебоям в железнодорожном сообщении на западе Украины.