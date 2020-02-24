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На Прикарпатье ураганным ветром повалило деревья и сорвало кровлю лицея, есть пострадавшие

Ветки упали на рейсовый автобус, где ехали 15 пассажиров. 

Фото: if.dsns.gov.ua
На Прикарпатье ураганным ветром повредило несколько деревьев, одно из них упало на дорогу перед рейсовым автобусом "Новые Кривули – Ивано-Франковск" и легковым авто. ЧП произошло в селе Хомяковка Тысменецкого района, сообщили в пресс-службе ГосЧС.

В результате падения дерева у автобуса повредилось боковое стекло, легковую машину не задело. 

"Из автобуса машиной скорой неотложной медицинской помощи в Тысменецкую центральную районную больницу доставлено пассажира, 1958 года рождения. Всего в автобусе находились 15 человек. Пострадавшего после медпомощи отпустили по месту проживания", – добавили спасатели.

Фото: if.dsns.gov.ua

Помимо этого, в Ивано-Франковске на ул. Черновола с девятиэтажного дома на девушку упала металлическая вышка. Пострадавшую доставили в больницу, пишут UA:Карпаты в Facebook

"Ей предложили госпитализацию в нейрохирургическое отделение. Сейчас нельзя сказать, будет ли она госпитализирована, потому что девушка не очень хотела ложиться. У нее обширная рана головы", – пояснила заведующая отделения неотложной помощи областной больницы Иванна Васкул. 

Фото: facebook.com/suspilne.karpaty

В группе "Рідне місто – Івано-Франківськ" в Facebook пользователь Роман Чорненькый сообщил, что со строительного лицея на ул. Левинского ураганным ветром сорвало крышу. Информации о потерпевших нет.

Фото: Roman Chornenkyi

Фото: Roman Chornenkyi
Всего, согласно с данными областной ГосЧС, по состоянию на 9 утра 24 февраля спасатели совершили 10 выездов для оказания помощи из-за усиления ветра. 

"Распилено 10 веток деревьев, убраны обломки двух кровель зданий", – добавили спасатели. 

Напомним, в ночь на 24 февраля в большинстве областей Украины поднялся ураганный ветер, вызванный активным перемещением циклона. Шквалы привели к перебоям в железнодорожном сообщении на западе Украины. 

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