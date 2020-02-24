Возгорание произошло в подсобке на верхнем этаже.

Фото: zk.dsns.gov.ua

Утром в понедельник произошел пожар в гостинице "У ґазди" в селе Сусково в Карпатах.

Об этом говорится на сайте закарпатского областного управления ГосЧС.

Около 6:40 персонал гостиницы заметил дым, который шел из подсобного помещения на втором этаже, и начал будить постояльцев. Вместе со спасателями, которые прибыли из соседней Свалявы, они успели вывести на улице 37 человек.

Одну женщину, которая проживала в номере возле очага возгорания и надышалась угарным газом, пришлось спасать. Пожарные выбили двери в комнату и вынесли ее свежий воздух. Врачи "скорой помощи" привели пострадавшую в чувство и доставили в реанимацию Свалявской центральной районной больницы.

Пожар потушили в 7:35 утра.

Огонь успел уничтожить бойлер, камин, входные двери и имущество, которые находились в подсобке. Причину возгорания и сумму ущерба будут устанавливать правоохранительные органы.

Фото: zk.dsns.gov.ua

Фото: zk.dsns.gov.ua

Фото: zk.dsns.gov.ua