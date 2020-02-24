Участника потасовки с полицейскими в Новых Санжарах отправили под ночной домашний арест

Суд отправил под ночной домашний арест одного из участников массовых протестов в Новых Санжарах Полтавской области.

Об этом "Українським Новинам" сообщил спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

"Мужчину суд отправил под ночной домашний арест на два месяца", - сказал он.

По его словам, это местный житель, которому было сообщено о подозрении за действия в отношении сотрудников правоохранительного органа.

Сулаев также сообщил, что полиция готовит ряд проектов подозрений и административные протоколы части участников беспорядков, из-за которых пятеро правоохранителей были госпитализированы.

"Части граждан, которые были освобождены и находятся дома, готовятся проекты подозрений и административные протоколы за нарушение общественного порядка", - сказал он.

Скольким участникам будет сообщено о подозрении, а скольким выписаны админпротоколы, Сулаев не уточнил.

В дальнейшем в суд будут поданы ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения.

Напомним, 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированные из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса, прибыли в Украину. Их разместили на карантин в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. В ночь на 20 февраля местные жители протестовали из-за размещения эвакуированных граждан, перекрывая дороги. Правоохранители очистили дорогу к санаторию от митингующих, но они не прекратили им препятствовать. Столкновения продолжились, автобусы с эвакуированными забросали камнями. В результате полиция задержала 24 протестующих, но утром отпустила всех, кроме одного человека. Его задержали на 72 часа.

Из-за паники и протестов, которые прошли в Новых Санжарах в день прибытия эвакуированных, к ним поселилась министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.