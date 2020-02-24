Матч с "жирондинцами" был горячим.

В заключительном матче 26-го тура французской Лиги 1 на "Парк-де-Пренс" "Пари Сен-Жермен" принимал принципиальных соперников – "Бордо".

Парижане одержали волевую победу 4:3.

Отметим, что на матч, который был ознаменован удалением Неймара, футболисты ПСЖ вышли в специальных футболках для поддержки Китая в борьбе с коронавирусом.

Вместо логотипа титульного спонсора на экипировке размещена надпись "Stay Strong China" (оставайся сильным, Китай) на китайском и английском языках.

Напомним, что Китай является очагом распространения коронавируса. Власти КНР уже подтвердили более 75 тысяч случаев заражения.

Фото: ПСЖ/en.psg.fr

Фото: ПСЖ/en.psg.fr

Ранее сообщалось, что в Италии из-за коронавируса перенесли ряд матчей Серии А.