Оглушительной сенсацией завершился бой супертяжеловесов между Уайлдером и Фьюри за пояс чемпиона WBC
Оглушительной сенсацией завершился бой супертяжеловесов между Уайлдером и Фьюри за пояс чемпиона WBC
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
К женщине, которая находится на обсервации в Новых Санжарах, вызывали "скорую"
К женщине, которая находится на обсервации в Новых Санжарах, вызывали "скорую"
На Евровидение от Украины поедет группа Go-A
На Евровидение от Украины поедет группа Go-A
Нові Санжари — це лише початок
Нові Санжари — це лише початок
Дело о смерти человека в доме экс-министра Кожары переквалифицировали на умышленное убийство
Дело о смерти человека в доме экс-министра Кожары переквалифицировали на умышленное убийство
"Сьогодні вже понесли до санаторію цукерки, фрукти. Ми ж тут не такі звірі, як про нас кажуть". Репортаж із Нових Санжар
"Сьогодні вже понесли до санаторію цукерки, фрукти. Ми ж тут не такі звірі, як про нас кажуть". Репортаж із Нових Санжар
В Китае у мужчины проявились симптомы коронавируса через 27 дней после контакта с больной
В Китае у мужчины проявились симптомы коронавируса через 27 дней после контакта с больной
В Италии заявили о третьей жертве коронавируса
В Италии заявили о третьей жертве коронавируса
ГлавнаяСпорт

"Пари Сен-Жермен" поддержал Китай в борьбе с коронавирусом, сыграв против "Бордо" в специальных футболках

Матч с "жирондинцами" был горячим.

"Пари Сен-Жермен" поддержал Китай в борьбе с коронавирусом, сыграв против "Бордо" в специальных футболках
Эдинсон Кавани
Фото: EPA/UPG

В заключительном матче 26-го тура французской Лиги 1 на "Парк-де-Пренс" "Пари Сен-Жермен" принимал принципиальных соперников – "Бордо".

Парижане одержали волевую победу 4:3.

Отметим, что на матч, который был ознаменован удалением Неймара, футболисты ПСЖ вышли в специальных футболках для поддержки Китая в борьбе с коронавирусом.

Вместо логотипа титульного спонсора на экипировке размещена надпись "Stay Strong China" (оставайся сильным, Китай) на китайском и английском языках.

Напомним, что Китай является очагом распространения коронавируса. Власти КНР уже подтвердили более 75 тысяч случаев заражения.

Фото: ПСЖ/en.psg.fr
Фото: ПСЖ/en.psg.fr

Ранее сообщалось, что в Италии из-за коронавируса перенесли ряд матчей Серии А.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также