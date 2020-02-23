"Харрикейнз" с любителем в воротах одержали победу в Торонто.

Фото: twitter.comCanes Дэвид Эйрс

В ходе регулярного чемпионата НХЛ в Торонто местные "Мэйпл Лифс" принимали "Каролину Харрикейнз".

Матч завершился победой гостей 6:3.

По ходу встречи случился редчайший в истории Лиги случай – одна из команд, а именно "Каролина" лишилась сразу двух вратарей.

Джеймс Раймер отыграл первые 6 минут, а затем на 25 минут вышел Петр Мразек. Счет был 3:1 в пользу гостей, когда вслед за канадцем травму получил и чех - и "Харрикейнз" остались без голкипера.

По правилам турнира команда может использовать экстренного вратаря, который может сыграть за любой клуб, если потребуется помощь. Им оказался 42-летний Дэвид Эйрс, местный водитель ледовозаливочной машины спортивной арены.

Айрес выступает за фарм-клуб "Мейпл Лифс" - "Торонто Марлис".

Всё началось для любителя печально: два пропущенных гола после первых трех бросков.

Однако, справившись с волнением, он отразил 7 из 7 бросков в третьем периоде, и помог "Харрикейнз" выиграть матч.

We believe in Dave pic.twitter.com/YnxhFKTLpN — Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020

David Ayres (42 years, 194 days) became the oldest goaltender in NHL history to win his regular-season debut. The previous mark was held by Hugh Lehman (41 years 21 days w/ CHI). #NHLStats pic.twitter.com/ttg0E45xdX — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 23, 2020

Дэйв был назван звездой номер 1 матча, а арена в Торонто, не смотря на проигрыш своей команды, сопроводила его громкими овациями. После чего временные партнеры по команде устроили ему поздравления в раздевалке.

A memory we'll all have forever pic.twitter.com/LUxqs8o3Wr — Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020

По правилам НХЛ, Айрес заработал 500 долл. за матч.

Добавим, что последним клубом, который воспользовался услугами экстренного голкипера, был "Чикаго" в 2016 году. 36-летний бухгалтер Скотт Фостер с опытом игры за университетскую команду, сделал 7 сэйвов в матче с "Виннипегом", ни разу не пропустил - и "Блэкхокс" победили 6:2.