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Водитель ледозаливочный машины в матче НХЛ полтора периода защищал ворота "Каролины"

"Харрикейнз" с любителем в воротах одержали победу в Торонто.

Дэвид Эйрс
Фото: twitter.comCanes
Дэвид Эйрс

В ходе регулярного чемпионата НХЛ в Торонто местные "Мэйпл Лифс" принимали "Каролину Харрикейнз".

Матч завершился победой гостей 6:3.

По ходу встречи случился редчайший в истории Лиги случай – одна из команд, а именно "Каролина" лишилась сразу двух вратарей.

Джеймс Раймер отыграл первые 6 минут, а затем на 25 минут вышел Петр Мразек. Счет был 3:1 в пользу гостей, когда вслед за канадцем травму получил и чех - и "Харрикейнз" остались без голкипера.

По правилам турнира команда может использовать экстренного вратаря, который может сыграть за любой клуб, если потребуется помощь. Им оказался 42-летний Дэвид Эйрс, местный водитель ледовозаливочной машины спортивной арены.

Айрес выступает за фарм-клуб "Мейпл Лифс" - "Торонто Марлис".

Всё началось для любителя печально: два пропущенных гола после первых трех бросков.

Однако, справившись с волнением, он отразил 7 из 7 бросков в третьем периоде, и помог "Харрикейнз" выиграть матч.

Дэйв был назван звездой номер 1 матча, а арена в Торонто, не смотря на проигрыш своей команды, сопроводила его громкими овациями. После чего временные партнеры по команде устроили ему поздравления в раздевалке.

По правилам НХЛ, Айрес заработал 500 долл. за матч.

Добавим, что последним клубом, который воспользовался услугами экстренного голкипера, был "Чикаго" в 2016 году. 36-летний бухгалтер Скотт Фостер с опытом игры за университетскую команду, сделал 7 сэйвов в матче с "Виннипегом", ни разу не пропустил - и "Блэкхокс" победили 6:2.

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