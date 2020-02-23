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Оглушительной сенсацией завершился бой супертяжеловесов между Уайлдером и Фьюри за пояс чемпиона WBC

В WBC новый чемпион.

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер
Фото: EPA/UPG
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер

В Лас-Вегасе прошел долго ожидаемый матч-реванш между американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО.

На кону боя стоял пояс чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, которым владел американец.

Поединок завершился сенсационной, досрочной победой Фьюри.

В 7 раунде рефери остановил бой после того, как команда Уайлдера выбросила белое полотенце.

Мощь американца чувствовалась лишь в начальной фазе боя.

А затем инициативой завладел британец. В третьем раунде Уайлдер в первый раз упал на канвас. В дальнейшем американец еще дважды побывал в нокдауне, так и не сумев от них восстановиться.

Это поражение стало первым для Деонтея в карьере на профи ринге.

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